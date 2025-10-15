به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی صبح چهارشنبه در نشست شورای تربیت‌بدنی استان همدان با بیان اینکه همدان با میزبانی ده‌ها رویداد ملی و بین‌المللی، توسعه چشمگیر زیرساخت‌ها و گسترش باشگاه‌های خصوصی، در جمع استان‌های پیشرو کشور در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی قرار دارد، اظهار کرد: عملکرد حوزه ورزش و جوانان همدان در بخش‌های ورزش همگانی، قهرمانی و زیرساختی، حاصل همدلی و تلاش مجموعه کارکنان و جامعه ورزشی استان است.

وی افزود: همدان در حوزه ورزش همگانی با همکاری هیأت ورزش‌های همگانی به ریاست هادی سبزواری، تاکنون ۳۹۴ برنامه شامل همایش پیاده‌روی، ورزش صبحگاهی و رویدادهای عمومی برگزار کرده که بخش زیادی از آنها با حضور گسترده مردم و مسئولان به‌صورت زنده از رسانه‌های ملی و استانی پخش شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: طی نیمه نخست سال جاری، ۳۵۴ مسابقه انتخابی استانی و ۲۶۸ مسابقه قهرمانی کشور در همدان برگزار شده و چند رویداد بین‌المللی از جمله مسابقات شطرنج روز همدان نیز به میزبانی این استان انجام گرفته است. تاکنون ۱۹۰ ورزشکار همدانی به اردوهای تیم ملی دعوت و ۲۷ نفر از آنان در ترکیب اصلی تیم‌های ملی حضور دارند.

وی با اشاره به افتخارات بانوان ورزشکار استان گفت: کیمیا زارعی، مریم بربط و شیما صفایی از نخبگان ورزشی کشور هستند که در اردوهای تیم ملی حضور دارند و زارعی موفق به کسب سه مدال طلای آسیایی برای ایران شده است.

حقیقی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت‌ها بیش از ۵۰ زمین ورزشی جدید احداث و ۵۹۵ باشگاه خصوصی در سراسر استان فعال شده‌اند؛ حتی در شهرستان‌های کوچک مانند درگزین نیز با مشارکت بخش خصوصی خدمات ارزشمندی ارائه می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: استان همدان در برگزاری مجامع انتخاباتی هیأت‌های ورزشی رتبه نخست کشور را دارد و طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ مجمع انتخاباتی برگزار کرده است.