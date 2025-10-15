  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

حقیقی: میزبانی همدان از ۲۶۸ رقابت قهرمانی کشور در شش‌ماه

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: همدان در نیمه نخست سال جاری میزبان ۲۶۸ رقابت قهرمانی کشور بود و ده‌ها ورزشکار این استان به اردوهای تیم ملی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی صبح چهارشنبه در نشست شورای تربیت‌بدنی استان همدان با بیان اینکه همدان با میزبانی ده‌ها رویداد ملی و بین‌المللی، توسعه چشمگیر زیرساخت‌ها و گسترش باشگاه‌های خصوصی، در جمع استان‌های پیشرو کشور در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی قرار دارد، اظهار کرد: عملکرد حوزه ورزش و جوانان همدان در بخش‌های ورزش همگانی، قهرمانی و زیرساختی، حاصل همدلی و تلاش مجموعه کارکنان و جامعه ورزشی استان است.

وی افزود: همدان در حوزه ورزش همگانی با همکاری هیأت ورزش‌های همگانی به ریاست هادی سبزواری، تاکنون ۳۹۴ برنامه شامل همایش پیاده‌روی، ورزش صبحگاهی و رویدادهای عمومی برگزار کرده که بخش زیادی از آنها با حضور گسترده مردم و مسئولان به‌صورت زنده از رسانه‌های ملی و استانی پخش شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: طی نیمه نخست سال جاری، ۳۵۴ مسابقه انتخابی استانی و ۲۶۸ مسابقه قهرمانی کشور در همدان برگزار شده و چند رویداد بین‌المللی از جمله مسابقات شطرنج روز همدان نیز به میزبانی این استان انجام گرفته است. تاکنون ۱۹۰ ورزشکار همدانی به اردوهای تیم ملی دعوت و ۲۷ نفر از آنان در ترکیب اصلی تیم‌های ملی حضور دارند.

وی با اشاره به افتخارات بانوان ورزشکار استان گفت: کیمیا زارعی، مریم بربط و شیما صفایی از نخبگان ورزشی کشور هستند که در اردوهای تیم ملی حضور دارند و زارعی موفق به کسب سه مدال طلای آسیایی برای ایران شده است.

حقیقی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت‌ها بیش از ۵۰ زمین ورزشی جدید احداث و ۵۹۵ باشگاه خصوصی در سراسر استان فعال شده‌اند؛ حتی در شهرستان‌های کوچک مانند درگزین نیز با مشارکت بخش خصوصی خدمات ارزشمندی ارائه می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: استان همدان در برگزاری مجامع انتخاباتی هیأت‌های ورزشی رتبه نخست کشور را دارد و طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ مجمع انتخاباتی برگزار کرده است.

