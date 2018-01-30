آمریکا به دنبال آشتی میان العبادی و بارزانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع کُردی فاش کرد: واشنگتن به دنبال آشتی میان حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق است.

این منبع بیان کرد: سفرهای اخیر مسئولان آمریکایی به بغداد و اربیل و انجام دیدارهایی میان نخست وزیر اقلیم و مسئولان آمریکایی برخی مواضع را عوض کرده است. آمریکایی ها حامی ماندن حیدر العبادی در پُست نخست وزیری عراق هستند و در این راه به دنبال کمک گرفتن از گروههای سیاسی عراقی هستند تا هدفشان محقق شود.

منبع مذکور اعلام کرد: واشنگتن می داند که احزاب کردی معارض به استثنای التغییر، احزاب کوچکی هستند که امکان به دست آوردن کرسی های زیادی را ندارند از همین رو به سوی حزب دموکرات کردستان عراق گرایش پیدا کرده تا این حزب به رهبری مسعود بارزانی و حیدر العبادی نخست وزیر عراق را به یکدیگر نزدیک کنند و هدف از سفر جان سالیوان معاون وزیر خارجه آمریکا به اربیل و دیدار با نیچروان بارزانی نیز در راستای همین بود.