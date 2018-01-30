ارتباط مطلوب روحانیون با دانش آموزان راهکار موثر درتربیت دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی آموزش و پرورش و حوزه های علمیه در خمین اظهار کرد: در گذشته انتظار از دین به تکالیف دینی خلاصه می شد، اما در حال حاضر نسل امروز جامعه حقوقی که دین می تواند برآورده کند را انتظار دارند.

وی بیان کرد: روحانیونی که در مدارس فعالیت دارند و تربیت دینی دانش آموزان را دغدغه اصلی می دانند، با شناخت انتظار دانش آموز در امور دینی، در این راستا تلاش کنند.

رییس آموزش و پرورش خمین ادامه داد: در علم جدید به معنا و هدف زندگی توجهی نشده و گرایش به پوچ گرایی در نسل امروز در حال شکل گیری است و به یک چالش تربیتی تبدیل شده است.

محمدی تصریح کرد: در بررسی علمی پدیده های طبیعی، هدف معنایی ندارد و نسل امروز به اهداف و معنای زندگی بی توجه هستند، با شکل گیری فرآیند تربیتی دینامیک و پویا، پیاده کردن نظام ارزشی و مطلوب تربیتی، به یک اقدام دشوار تبدیل شده است.

رییس آموزش و پرورش خمین گفت: مفهوم آینده و نظام آموزش و پروش، دو مفهوم متفاوت اما هم مصداق هستند، آینده یعنی تربیت دانش آموزان امروز که می خواهند سکاندار جامعه در آینده باشند و اخلاق و رفتاری که امروز فرا می گیرند، در آینده در جامعه بروز می دهند.

محمدی افزود: برای نهادینه کردن ارزش های دینی در دانش آموزان زبان کارایی ندارد بلکه روحانیون در مدارس باید از طریق عمل و رفتار برای دانش آموزان الگوسازی کنند.

اخلاق مداری و ترویج آموزه های دینی در مدارس مد نظر قرار گیرد

امام جمعه خمین، حجت الاسلام سید علی حسینی نیز در این جلسه اظهار کرد: گرایش به احکام دینی و قرآن مشکلات مادی و معنوی جامعه امروز را کاهش می دهد.

امام جمعه خمین بیان کرد: در زمان گذشته مشکلات و آسیب های اجتماعی زمان حال وجود نداشت، چرا که مردم به معلومات دینی باور داشتند و بر طبق آموزه های دین عمل می کردند.

حسینی خاطر نشان کرد: در زمان طاغوت اگرچه فساد های اخلاقی ترویج می شد، اما نمی توانست بر فرهنگ و اعتقادات دینی مردم تاثیر گذار باشد، چرا که مردم به احکام و اخلاق دینی پایبند بودند.

وی اظهار کرد: امروزه دشمن از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با زیر سوال بردن مقدسات و اعتقادات، باعث انحراف دینی جوانان می شود بنابراین روحانیون باید تلاش کنند تا با بیان جاذبه های دینی، معنای واقعی از دین را برای نسل امروز مطرح کنند.

حسینی افزود: ارتباط مطلوب روحانیون با دانش آموزان می تواند تهدیدهای دشمن برای انحراف این قشر و توهین به مقدسات را به فرصت تبدیل کند، که نیازمند انسجام و هماهنگی مدیران مدارس و روحانیون در این زمینه است.