به گزارش خبرنگار مهر، با تمدید مهلت انتخاب رشته، رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری (کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) و اعلام اصلاحات دفترچۀ راهنمای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ در مورخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید (ذیل این اطلاعیه)، اعلام شد.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، می توانند تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به انتخاب و ثبت رشته یا ویرایش آن اقدام کنند.

لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ نیز می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در همین اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام، انتخاب رشته و یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

متقاضیان هر یک از «گروه‌های آزمایشی پنج‌گانه» و همچنین متقاضیان «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» برای اطلاع از تغییراتِ دفترچه‌های راهنمای پذیرش مربوط (اعم از رشته‌محل‌های جدید، رشته‌محل‌های حذفی، تغییرات ظرفیت و سایر اصلاحات و تغییرات)، لازم است از پیوندهای زیر استفاده کنند:

دریافت رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دریافت رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دریافت رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دریافت رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه گروه آزمایشی زبان های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دریافت رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دریافت فایل اصلاحات دفترچه پیوست ها آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دریافت رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵