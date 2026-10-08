به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور اظهار کرد: بازی مهم و سختی برای هر دو تیم بود. هر دو تیم به خوبی یکدیگر را آنالیز کرده بودند و هر دو تلاش کردند بازی را به سود خود به پایان برسانند.

او ادامه داد: در نیمه اول بهتر بودیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم. فکر می‌کنم در مجموع نتیجه عادلانه بود.

تلاش استقلال برای رساندن آسانی به دیدار الغرافه

سرمربی استقلال در ادامه درباره وضعیت یاسر آسانی که در جریان این مسابقه دچار مصدومیت شد، گفت: آسانی بازیکن تأثیرگذاری است. بازیکنانی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شدند نیز تلاش خود را انجام دادند، اما کادر پزشکی تلاش می‌کند آسانی را به بازی مقابل الغرافه برساند.

بختیاری‌زاده افزود: امیدوارم مصدومیت او جدی نباشد، ولی احساس می‌کنم کارمان یک مقدار سخت است.

دلیل حضور چشمی مقابل تراکتور

سرمربی استقلال درباره تغییرات تیمش در جریان مسابقه و ورود روزبه چشمی به زمین نیز گفت: می‌دانستم تراکتور در بازی بلند با برنامه است و از شروع نیمه دوم این کار را بیشتر ادامه داد. به همین دلیل نیاز بود چشمی وارد زمین شود.

خستگی عامل عملکرد استقلال نبود

بختیاری‌زاده درباره شرایط بدنی استقلال و وقفه ایجادشده در مسابقات نیز عنوان کرد: تیم ما خسته نبود، چون ۲۰ روز بازی نکرده بودیم. برای انجام بازی دوستانه نیز کمی ناقص بودیم، چرا که بازیکنانی در تیم ملی داشتیم.

او تأکید کرد: هیچ شرایطی نمی‌تواند بهانه‌ای باشد که اگر روزی بد بودیم، بگوییم دلیل بد بودنمان آن شرایط بوده است.

آینده فوتبال برای جوان‌هاست

سرمربی استقلال در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره استفاده از بازیکنان جوان اظهار داشت: آینده فوتبال برای جوان‌هاست. میدان دادن به جوانان وظیفه هر مربی است.

وی ادامه داد: یک بازیکن جوان و بااستعداد همیشه می‌تواند شما را سورپرایز کند.