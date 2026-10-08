به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ در واکنش به انتقادها از اظهارات اخیر خود درباره احتمال حمله ایران به شهرهای ایالت کالیفرنیا، مدعی شد که سخنانش درباره «ویران شدن» لس‌آنجلس و سن‌دیگو به‌اشتباه تفسیر شده است.

ترامپ در سخنانی در یک تجمع سیاسی در ایالت نبراسکا گفته بود افزایش هزینه‌ها در شرایط جنگ، «بهای ناچیزی» است و در ادامه از احتمال هدف قرار گرفتن شهرهایی مانند لس‌آنجلس و سن‌دیگو از سوی ایران سخن گفته بود.این اظهارات با واکنش و انتقاد شماری از مقام‌ها و رهبران سیاسی در آمریکا مواجه شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در توضیح جدید خود در شبکه «تروث سوشال» مدعی شد که منظورش این بوده است که افزایش موقت قیمت بنزین، هزینه‌ای ناچیز در مقایسه با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود.

ترامپ همچنین مدعی شد که اگر ایران به لس‌آنجلس یا سن‌دیگو حمله کند، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری به آمریکا تحمیل خواهد شد.