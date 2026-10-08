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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸

عقب‌نشینی ترامپ از اظهارات جنجالی درباره حمله ایران به شهرهای آمریکا

عقب‌نشینی ترامپ از اظهارات جنجالی درباره حمله ایران به شهرهای آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا، پس از انتقادهای گسترده از اظهاراتش درباره احتمال هدف قرار گرفتن شهرهایی مانند لس‌آنجلس و سن‌دیگو در جریان جنگ با ایران، مدعی شد: سخنانش به‌درستی درک نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ در واکنش به انتقادها از اظهارات اخیر خود درباره احتمال حمله ایران به شهرهای ایالت کالیفرنیا، مدعی شد که سخنانش درباره «ویران شدن» لس‌آنجلس و سن‌دیگو به‌اشتباه تفسیر شده است.

ترامپ در سخنانی در یک تجمع سیاسی در ایالت نبراسکا گفته بود افزایش هزینه‌ها در شرایط جنگ، «بهای ناچیزی» است و در ادامه از احتمال هدف قرار گرفتن شهرهایی مانند لس‌آنجلس و سن‌دیگو از سوی ایران سخن گفته بود.این اظهارات با واکنش و انتقاد شماری از مقام‌ها و رهبران سیاسی در آمریکا مواجه شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در توضیح جدید خود در شبکه «تروث سوشال» مدعی شد که منظورش این بوده است که افزایش موقت قیمت بنزین، هزینه‌ای ناچیز در مقایسه با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود.

ترامپ همچنین مدعی شد که اگر ایران به لس‌آنجلس یا سن‌دیگو حمله کند، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری به آمریکا تحمیل خواهد شد.

کد مطلب 6972216

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 0
      پاسخ
      اگر آمریکا تهاجمی در جنوب کشور انجام دهد.. مطمئنا اهداف اصلی جزیره قشم... و بندر کنارک.. خواهند بود ..که میتواند انها را بر تنگه هرمز مسلط کند.

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