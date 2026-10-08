به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر امروز پنجشنبه ۱۶ مهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قضاوت سیدوحید کاظمی در این دیدار اظهار داشت: در نیمه اول و در اواخر بازی صحنه‌ای روی یاسر آسانی در محوطه جریمه تراکتور رخ داد که ابتدا بازیکن تراکتور به توپ ضربه زد و پس از آن با پای آسانی برخورد داشت. بنابراین تصمیم داور برای ادامه بازی درست بود و برای استقلال پنالتی رخ نداد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم نیز در صحنه‌ای که تراکتور به گل رسید و تیبور هلیلوویچ توپ را وارد دروازه استقلال کرد، پیش از آن توپ به دست میلاد زکی‌پور برخورد کرده بود. طبق قانون، برخورد توپ با دست از ناحیه آرنج به پایین، خطای هند محسوب می‌شود و به همین دلیل گل تراکتور به درستی مردود اعلام شد.

رودنیل در پایان خاطرنشان کرد: داور در مجموع قضاوت خوبی داشت.