مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون اذن و امضای رهبری قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، عصر پنجشنبه در نشست با مدیران استان اردبیل اظهار کرد: نهادسازی در جمهوری اسلامی در این ۴۷ سال چنان مستحکم است که علی‌رغم فقدان رئیس‌جمهور مقتدری، ساختار روی پای خود می‌ایستد و دو ساعت بعد واکنش نشان می‌دهد؛ در مقابل آمریکا می‌ایستد، قد علم می‌کند و خم نمی‌شود. هرچند دلش می‌سوزد و قلبش زخم خورده است، ولی می‌ایستد.

وی افزود: این ناشی از آن ساختار و حاکمیت درست ماست که دلسوز ایران‌اند. نظام ما واقعاً مستحکم است؛ قوای متعددی داریم؛ قوه قضاییه و مقننه داریم، شورای عالی امنیت ملی را هم داریم و رهبری را نیز داریم. وقتی شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد، بدون اذن رهبری قطعاً تصمیم نمی‌گیرد، زیرا مصوبات آن زمانی قانونی است که امضا و اجازه رهبری را نیز داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اگر جنگ باشد، با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری است؛ اگر تفاهم‌نامه باشد، با هماهنگی و تأیید رهبری است. اگر نیاز باشد، می‌جنگیم و تا آخر می‌ایستیم؛ منتها باید یک مغز متفکر و یک قوه منسجم وجود داشته باشد که آن را هدایت کند.

قائم پناه ادامه داد: خوشبختانه این قوه منسجم در کشور وجود دارد. اکنون نیز شورای عالی امنیت ملی که تصمیم می‌گیرد، موضوع خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود؛ کم یا زیاد می‌شود، نظر می‌دهند، دوباره برمی‌گردد و تصمیم‌گیری می‌شود. در عرصه نظامی نیز فرمانده کل قوا حضور دارند؛ دستور بدهند می‌جنگند و دستور بدهند نجنگند. دستور بزنند یا نزنند، همه اینها هماهنگی است.

وی افزود: بنابراین ما باید این هماهنگی را پاس بداریم و به نظر من دولت و مجلس دلسوزی که داریم، باید این هماهنگی را حفظ کنیم. ما به عنوان خادمان ملت، این مجموعه تحت رهبری مقام معظم رهبری کار می‌کند. بنابراین هم باید تلاش کنیم قدرت نظامی را حفظ کنیم و هم انسجام و وحدت ملی خود را حفظ کنیم، حتی اگر ممکن است اختلاف سلیقه داشته باشیم. همین هماهنگی بین قوا را باید روز به روز مستحکم‌تر کنیم تا تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوانیم تاب‌آوری در مقابل آمریکا را، ان‌شاءالله، حفظ کنیم.