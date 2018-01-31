ریزگرد در کانون توجه دولت است/بسیج امکانات برای رفع آلودگی کارون

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ویسه عصر امروز در نشستی در استانداری خوزستان اظهار کرد: اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را بازدید، بررسی و در نهایت جلسه برگزار کردیم؛ تخصیص آب فاز دوم این طرح انجام شده و این مشکلی که وجود داشته، در سه سال گذشته برطرف می‌شود و امیدوار به شروع هرچه سریع‌تر فاز دوم هستیم.

ویسه با اشاره به اینکه این پروژه عظیم و ملی در اقتصاد خوزستان و کشور تأثیرگذار است، گفت: کار در حال رسیدن به بهره‌برداری نهایی هست و مشکل پیچیده موجود در آن نیز با محبت و توجه ویژه مقام معظم رهبری حل شده است. بحث زهکشی که معطل مانده و منابع زیادی لازم داشت و ایشان با اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار به آن موافقت کردند.

ویسه با یادآوری اینکه در مورد ریزگردها نیز امروز بازدیدهایی در نقاط مختلف استان خوزستان داشتیم، تصریح کرد: کار بزرگی انجام شده و اگر این‌طور که برنامه‌ریزی‌شده امسال ۱۹ هزار هکتار درختکاری در استان انجام شود؛ بخش اعظمی از کانون‌های بیابانی تبدیل به فضای سبز می‌شود؛ طبق اعلام استاندار ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی بحرانی طی سال‌های آینده تحت پوشش قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مورد مبحث ریزگردها همه دولت برای فراهم کردن امکانات بسیج شده است، بیان کرد: مسئله ریزگرد در کانون توجه دولت خواهد بود تا اقدامات لازم انجام شود.

ویسه افزود: بازدیدی از رودخانه کارون در شهر اهواز داشتیم و ظاهراً سراسر رودخانه در شهرهای مختلف استان از آلودگی رنج می‌برد؛ برای این حوزه نیز به همکاری همه‌جانبه و توجهات ویژه نیازمند هستیم. تلاش می‌کنیم تا با تعیین زمان‌بندی برای وزارت نیرو، همه امکانات برای رفع آلودگی رودخانه کارون بسیج شود چون چشم‌وچراغ نه تنها خوزستان بلکه کل کشور است و باید از آلودگی آن جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: آب و فاضلاب شهر اهواز را نیز مورد بازدید قرار داده و کار آن در حال نهایی شدن است که بالای ۹۲ درصد پیشرفت دارد؛ باید از اتلاف وقت جلوگیری و هرچه سریع‌تر پروژه فاضلاب شرق اهواز را افتتاح کرد.

معاون هماهنگ‌کننده دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای فاضلاب غرب اهواز نیز باید زمان‌بندی تعیین شود، گفت: طی دو روز اخیر مجموعه مسائل کلیدی خوزستان را مورد بررسی قرار دادیم؛ وقت، تیم و انرژی ویژه‌ای برای این امور می‌گذاریم تا کارها به زودی ثمر داده و خوزستانی بدون کارون و آلودگی داشته باشیم.