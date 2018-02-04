روایت سفیر ایران در لندن از ملاقاتش با رئیس موزه بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در صفحه تلگرامش درباره دیدارش با «هارتوینگ فیشر» رئیس موزه بریتانیا و بازدید از بخش ایران این موزه اینگونه نوشت:

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

«بعد از بازگشت رئیس موزه ی بریتانیا از سفر خود به ایران، برای پیگیری برخی اقدامات مشترک به ملاقات وی در دفترش در موزه ی بریتانیا در لندن رفتم. ایشان از بازدید از خود ایران که برای اولین بار صورت می گرفت بسیار راضی و خوشحال بود و بسیار تحت تاثیر شکوه و عمق تمدن ایران قرار گرفته بود. وی اهمیت ویژه ی تمدن ایران را در تاثیر پذیری حوزه ی تمدنی خاورمیانه و آسیای صغیر از یکطرف و هند و حتی چین از سوی تمدن ایران می دانست.

پاسارگاد و مجموعه ی تخت جمشید را یکی از نادرترین میراثهای تمدنی بشر می دانست. در خصوص برنامه های آینده همکاری بین موزه ایران و موزه ی بریتانیا صحبت شد و قرار شد موارد این همکاریها در قالب همکاریهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شوند.

بعد از ملاقات فرصت مناسبی پیش آمد که از بخش ایران در موزه ی بریتانیا که که از جمله نگهدارنده ی منشور کورش است، بازدید کنیم.

منشور کورش که در جریان فتح بابل توسط کورش در همان شهر بنا نهاده شد، متعلق به بیش از پانصد سال قبل از میلاد مسیح بوده و بازگرداندن صلح و ثبات به سرزمین بابل توسط کورش را روایت می کند.

منشور کورش سمبل صلح دوستی و اعتقاد ایرانیان به روابط مسالمت آمیز با دیگر ملتها و همچنین نوع دوستی و فداکاری آنها در راه کمک به دیگر ملت ها است. روایت آزاد ساختن بابل از یوغ سلطه دیگران و اعطای آزادی به مردم برای عمل به اعتقادات دینی خود توسط کورش، در کتاب مقدس نیز به صراحت مورد تکریم قرار گرفته است.»