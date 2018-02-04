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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری ساماندهی می‌شود

نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری ساماندهی می‌شود

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی آیین نامه برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری را در مناطق مختلف کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین نامه برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری در مناطق مختلف کشور با هدف ﻣﻌﺮﻓﯽ و بیان اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ستاد، تشریح ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺎر ﻣﻠﯽ، تحلیل مدیریت توان زیست فناوری در هر استان و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف زیست فناورانه هر منطقه ابلاغ کرد.

مطابق با این آیین نامه، مسئولیت برگزاری این کارگاه ها  با افراد متخصص و مسئول مورد اعتماد انجمن های علمی مرتبط یا دانشگاه های مادر و اتاق های فکر هر استان یا مراکز رشد زیست فناوری و پارک های علم و فناوری هر استان با نظارت گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست‌فناوری خواهد بود.

کد مطلب 4218834

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