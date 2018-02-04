به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین نامه برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه زیست‌فناوری در مناطق مختلف کشور با هدف ﻣﻌﺮﻓﯽ و بیان اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ستاد، تشریح ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺎر ﻣﻠﯽ، تحلیل مدیریت توان زیست فناوری در هر استان و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف زیست فناورانه هر منطقه ابلاغ کرد.

مطابق با این آیین نامه، مسئولیت برگزاری این کارگاه ها با افراد متخصص و مسئول مورد اعتماد انجمن های علمی مرتبط یا دانشگاه های مادر و اتاق های فکر هر استان یا مراکز رشد زیست فناوری و پارک های علم و فناوری هر استان با نظارت گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست‌فناوری خواهد بود.