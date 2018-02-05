به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه عربستانی‌ها موفق شدند با اعمال فشار برای سومین سال متوالی برگزاری بازی تیم های این کشور با نمایندگان ایران را در لیگ قهرمانان آسیا به کشور بی طرف بکشانند، حالا در تعیین کشور بی طرف و تحمیل آن به ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا نقش پررنگی دارند.

عربستانی ها که به خاطر شکست در پرونده بازی با تیم های قطری در خاک این کشور هنوز از این کشور عصبانی و ناراحتند، زیر بار میزبانی قطری ها از استقلال و تراکتورسازی مقابل تیم های عربستانی نمی روند.

روزنامه «المدینه» عربستان در این خصوص نوشت: «تیم های ایرانی مثل استقلال و تراکتور با تهدید به طرح شکایت در فیفا درخصوص پرونده برگزاری بازی‌ها در زمین های بی طرف، برای بحران سازی تلاش می کنند. منابع آگاه از راهروهای کنفدراسیون آسیا اطلاع داده اند که فدراسیون فوتبال ایران اعتراضی را به کمیته اجرایی این کنفدراسیون ارائه داده است. تیم های استقلال و تراکتورسازی حاضر نیستند عمان را به عنوان میزبان انتخاب کنند و درخواست کرده اند بازی این تیم ها با نمایندگان عربستان در قطر برگزار شود.»

در ادامه این خبر آمده است: «کنفدراسیون آسیا کشور کویت را به عنوان میزبان الهلال برای بازی با استقلال و امارات را برای میزبانی از الاهلی برابر تراکتورسازی انتخاب کرده است.»

در بخش پایانی هم روزنامه المدینه برای AFC تعیین تکلیف کرده و نوشته است: «با توجه به مخالفت چندباره باشگاه های سعودی با بازی در زمین های قطری، پیش بینی می شود که فدراسیون قاره ای به ریاست شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، اعتراض ایرانی ها را رد کند»!