بدخواهان، هنوز هم در صدد انتقام از ملت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای ودرون شهری و طرح های اشتغال زایی، با بیان اینکه خودروهای فرسوده باید بطور کامل از رده خارج شوند، اظهارداشت: ما برای نوسازی خودروهای فرسوده، علاوه بر محیط زیست به صرفه جویی انرژی هم توجه داریم.
روحانی در این مراسم که با حضور جمعی از وزرا، معاونان رئیس جمهور، استانداران، مسئولان دستگاههای ذیربط و فعالان اقتصادی در بخش صنعت خودرو و حمل و نقل برگزار شد، ضمن تبریک ایامالله دهه فجر به ملت ایران، گفت: اگر حضور، فداکاری، ایثار، ایستادگی و استقامت مردم نبود، امکان نداشت انقلاب مردم در برابر رژیم شاه که همه قدرتهای جهانی از او پشتیبانی میکردند و همه توانشان را علیه مردم بکار گرفته بودند، پیروز شوند.
رئیس جمهور با اشاره به جلوگیری از سخنرانی امام در عراق توسط صدام و ممانعت ورود امام به کویت، گفت: هنگامی که امام(ره) تصمیم میگیرد به فرانسه برود در حقیقت آنها نمیدانستند چه شخصیتی وارد این کشور شده است چرا که براساس عرف آن روزها هر ایرانی که وارد فرانسه میشد، سه ماه ویزای این کشور را برایش در نظر میگرفتند و شاید از قبل معلوم بود که امام با آن شخصیت سیاسی و دینی قرار است به فرانسه برود، از سفر به این کشور نیز ممانعت میکردند.
روحانی خاطر نشان کرد: در آن روزها همه دنیا دست به دست هم داده بودند که این انقلاب موفق نشود، ضمن اینکه وقوع انقلاب یک غافلگیری عمومی در سطح جهان بوجود آورد، چرا که هیچ کس تصور نمیکرد، نهضتی که به رهبری یک مرجع و شخصیت دینی پایهگذاری شده و مردم حاضر در مساجد و حسینیهها آن را دنبال میکنند، به پیروزی برسد و از این متد، پیروزی حاصل شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه رژیم شاه در آن دوران به نیروی مسلح و ارتش تکیه کرده بود و تصور میکردند در نهایت این انقلاب با کشتار مردم تمام میشود؛ آنها نمیدانستند ارتش به جز عدهای از سران آن، مردمی هستند و وقتی میبینند مردم خواستهای دارند در جهت خواسته آنها حرکت میکنند.
روحانی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی یک معجزه تاریخی و سیاسی بود، افزود: به واسطه این انقلاب برخی از کشورهای منطقه عصبانی و نسبت به آینده خود نگران شدند و منافع قدرتهای بزرگ به خطر افتاد و این در حالی است که بدخواهان انقلاب پس از گذشت ۳۹ سال هنوز رها نکرده و می خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند.
رئیس جمهور اظهار داشت: خوشبختانه پیروزی انقلاب و دهه فجر در طول ۳۹ سال گذشته عامل تحرک و نشاط ما بوده است و دولتها همواره تلاش کردند تا در این ایام هدیهای برای مردم داشته باشند و کوششی که برای بهرهبرداری از پروژههای مختلف در سطح کشور انجام میشود، از آثار مبارک انقلاب است که ما را وادار میکند با نشاط بیشتری وارد عمل شویم.
روحانی با اشاره به اینکه کشور ما همانند سایر نقاط جهان مزایا و نعمات فراوان و مشکلاتی دارد، گفت: ایران ملتی بزرگ و فهیم دارد که در تاریخ قبل و بعد از اسلام تمدنساز بوده است و وقتی اسلام وارد این سرزمین شده مردم ایران آن را با اشتیاق پذیرفتهاند و دلیل آن این است که تا به امروز بهترین مفسران قرآن و سیره اهل بیت(ع) و بهترین لغتدانهای صرف و نحو و ادبیات عربی از ایرانیها هستند و این نشان میدهد که این ملت عاشق دین اسلام است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه حدود یک میلیارد نفر از مسلمانان جهان در کشورهای شرقی ایران حضور دارند، گفت: اسلام از دروازه ایران به این کشورها منتقل شده است چرا که ملت ایران به اسلام معتقد بوده و بار مسئولیت نشر آن را خود برعهده گرفته است.
روحانی با بیان اینکه ما در کشور امتیازات بزرگی مانند ملت بزرگ و منابع و جایگاه جغرافیایی ویژه در قلب منطقه در اختیار داریم، افزود: راه آهن چابهار به زاهدان با اتصال به شبکه سراسری میتواند به یک شاهراه بزرگ بینالمللی تبدیل شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جایگاه ترانزیتی ایران یکی از مزایای فوقالعاده کشور بشمار میرود، گفت: گسترش صنعت در عین حالی که رفاه و پیشرفت را به دنبال دارد، مشکلات و آلودگیهایی هم به همراه میآورد که در این راستا صنعتگران بیشترین مسئولیت را برای رفع این مشکلات و حفظ محیط زیست برعهده دارند.
روحانی با بیان اینکه محیط زیست موضوع بسیار حائز اهمیت بشمار میرود، گفت: مردم در شرایط آلودگی با سختیهای بسیاری مواجه میشوند و نمیتوانند زندگی عادی خود را دنبال کنند و ما نمیتوانیم در برابر این مشکلات بیتفاوت باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز در دنیا کشورهایی هستند که در شرایط آلودگی چند روز اجازه تردد خودرو نمیدهند، ادامه داد: اگر در کشور ما ناوگان حمل و نقل عمومی شرایط لازم و امکانات مناسب را برای ارایه سرویس قابل قبول داشته باشد، میتوانیم به جای آنکه مدارس را تعطیل کنیم، تردد خودروها را محدود نماییم.
روحانی با اشاره به آلودگی هوا در تهران که توسط تردد کامیونها در شب و اتوبوسها و سرویس ادارات ایجاد میشود، گفت: متأسفانه سرویس حمل و نقل عمومی ما هم دچار مشکلات فراوانی است و همه دستگاهها باید در راستای حل این مشکلات کمک کنند و نباید تنها سازمان محیط زیست را در این راستا مسئول بدانیم بلکه همه دستگاهها و وزارتخانهها باید وارد میدان شده و کمک کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه طرحی که امروز به مبارکی دهه فجر کلید میخورد یک طرح میانبخشی و فرابخشی بود و همه وزارتخانهها و دستگاهها و فعالان اقتصادی باید وارد عمل شوند تا به نتیجه مطلوب برسیم، گفت: اقدامات در راستای نوسازی ناوگان فرسوده با کندی همراه است و این نمیتواند ما را به مقصود و هدفی که در نظر داریم ، برساند و مانند شناگری هستیم که در شدت جریان آب در جهت مخالف شنا میکند.
روحانی تأکید کرد: باید راه پرشتابی برای غلبه بر روند سریع آلودگی محیط زیست پیدا کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم موضوع اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده را تا پایان فعالیتش ادامه میدهد، گفت: امروز در کلانشهرها بخش اعظمی از آلودگی هوا بخاطر سوختی است که مصرف می شود و دولت با تلاش مردم در حال انجام اقداماتی است تا بتواند قدم به قدم آلودگیها را به طور سالانه کاهش دهد.
روحانی با بیان اینکه باید نقصهای اصلی را پیدا کرده و در راستای رفع آنها تلاش کنیم، اظهار داشت: باید خودروهای فرسوده را از صنعت حمل و نقل کشور خارج کنیم، چرا که امروز براساس گزارشها خودروهایی حتی با عمر ۷۰ سال در کشور وجود دارند و تردد این خودروها، آرامش و زندگی مردم را دچار آسیب خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود: حتی افرادی که با این خودروها کار میکنند نیز دچار مشکل خواهند شد و این در نهایت در نشاط، روحیه و سلامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
روحانی خارج کردن خودروهای فرسوده و آلودهکننده را اولین گام در راستای حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: ما میخواهیم تا اصل صرفهجویی در انرژی را در کنار اصل حفاظت از محیط زیست ضمیمه کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه براساس آمار اعلام شده، روزانه ۵.۵ میلیون بشکه نفت و یا معادل آن در کشور مصرف میشود، افزود: اگر در این میزان صرفهجویی شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزی کشور، بیشتر خواهد شد.
روحانی افزود: در این راستا وزیر نفت باید به گونهای برنامهریزی کند که نتیجه آن کاهش مصرف باشد، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در راستای تولید خودروهای کممصرف، تلاش کند. وزیر راه و شهرسازی میبایست در زمینه اصلاح جادهها تلاش کرده و بانک مرکزی نیز کمکهای لازم را ارایه نماید چرا که تلفیق این اقدامات باعث کاهش آلودگیها، افزایش درآمدها و ایجاد تحول بزرگ در صنعت خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه با ایجاد تحول در صنعت خودروسازی بویژه تولید کامیونهای بهروز، اشتغال نیز افزایش مییابد، اظهار داشت: ما باید خود را برای صادرات کامیون به کشورهای منطقه آماده کنیم و این در حالی است که امروز در زمینه تولید و صادرات اتوبوس به کشورهای همسایه قدمهای خوبی برداشتهایم و در زمینه خودروسازی، متخصصان کشور مهارتهایی دارند که میتواند به صادرات خودرو منجر شود.
روحانی تأکید کرد: باید این ظرفیتی را که در راستای طرحهای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور ایجاد میشود، حفظ کنیم تا بتوانیم تحول بزرگی در صادرات و اشتغال ایجاد کنیم.
رئیس جمهور ایجاد اشتغال و شرایط مناسب برای صادرات در کنار این طرح را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: به واسطه این طرح، امکانی فراهم میشود که افرادی که توانایی ندارند، در راستای نوسازی خودروی خود اقدام کنند، خودرویی را به آنها تحویل دهیم که حدود نصف قیمت آن را وزارت نفت بر مبنای صرفهجویی انرژی و درآمدی که از آن حاصل میشود، تقبل کند.
روحانی تأکید کرد: آنچه امروز به مردم قول میدهیم آن است که دولت دوازدهم مصممتر از دولت یازدهم اهتمام دارد که خودروهای فرسوده را در اسرع وقت از ناوگان حمل و نقل جادهای برونشهری و درونشهری، خارج کند و تلاش ما این است که بتوانیم در سالهای پیشرو آن را به انجام برسانیم.
رئیس جمهور افزود: باید تلاشی را انجام دهیم که با همکاری وزارت «راه و شهرسازی»، «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت»، این کار انجام شود و از فرسودهترین خودروها، شروع به نوسازی کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد: به واسطه این طرح آلودگیها از بین رفته و سرعت حمل و نقل افزایش یافته و ترافیک جادهای کشور که برخی اوقات بخاطر حضور خودروهای سنگین ایجاد میشود، روان خواهد شد و این به مردم در انجام کارهای خود و تسهیل شرایط زندگی کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم زمینههای اقتصاد کلان را برای رشد اقتصادی و تحول به انجام رساندهایم و امروز فضایی بوجود آمده که باید از آن استفاده کنیم، گفت: اشتغال یکی از اساسیترین اهداف دولت است و با اجرای این طرح، اشتغال افزایش یافته و صنعت خودروسازی با تحرک خوبی مواجه خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه دولت در سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده که این روند از میزان اشتغالی که در ۸ سال دولت نهم و دهم بوجود آمد، بیشتر است، گفت: تلاش داریم که در سال ۹۶ میزان رشد اشتغال در کشور اوضاع بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و براساس آمار تاکنون ۴ هزار و ۶۰۰ شغل و بنگاه اقتصادی ایجاد شده که این رقم تا آخر سال به ۶ هزار افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید در تصمیم خود قاطع بوده و به سرعت حرکت کنیم، گفت: در راستای اجرای این طرح اولین گام را وزارت صنعت، معدن و تجارت در ورود قطعات و لوازم مورد نیاز باید بردارد و استانداران و فرمانداران هم میتوانند در این راستا کمککننده و تسریعکننده باشند. ضمن اینکه اولویت باید به نوسازی خودروهای درونشهری باشد، چرا که هدف اول ما حفظ محیط زیست و بعد از آن ایجاد اشتغال کاهش مصرف انرژی، روان کردن حمل و نقل و نوسازی ناوگان است.
روحانی افزود: در اجرای این طرح افرادی که خودروی فرسوده خود را برای نوسازی میدهند، حدوداً ۵۰ درصد قیمت خودرو را میدهند که از این میزان حدود ۲۰ درصد توسط مالک خودرو و مابقی نیز از طریق تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ ماهه انجام میشود.
رئیس جمهور افزود: این طرح بسیار مبارک و هدیه کوچکی در ایام دهه فجر به مردم است.
روحانی همچنین از نمایشگاهی که با حضور شرکتهای بزرگ سازنده خودروهای حمل و نقل تجاری در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شده بود، بازدید کرد و در جریان این بازدید در مصاحبهای اجرای این طرح را برای مردم، محیط زیست، صنعت حمل و نقل کشور و ایجاد اشتغال بسیار مبارک توصیف کرد.
رئیس جمهور گفت: پایه اصلی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای و درونشهری مربوط به ارتقاء توان و کیفیت صنعت ترانزیت و حمل و نقل جادهای ما است.
روحانی با اشاره به اینکه در این بازدید دیدیم که خودروهای در نظر گرفته شده برای اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل از تنوع و کیفیت خوبی برخوردار بوده و خودروهای تولیدی روز جهان برای این منظور در نظر گرفته شدهاند، افزود: مدلهایی که در این نمایشگاه برای اجرای طرح ارایه شدهاند، خودروهایی هستند که به طور همزمان در کشورهای دیگر دنیا نیز مورد استفاده قرار میگیرند و خودروهای مجهز، راحت و با ایمنی و اطمینان بالا برای تردد در جادههای کشور هستند.
رئیس جمهور اظهار داشت: اجرای این طرح به این معناست که همه سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین در کشور، باید همه ظرفیت و توان خود را به میدان بیاورند، قراردادهای جدید را با سازندگان خارجی و بینالمللی منعقد کنند و از سوی دیگر تلاش کنند شروط پایه ما یعنی، افزایش سهم ساخت در داخل و کاهش قیمت با افزایش شمار تولید را نیز محقق کنند.
روحانی ادامه داد: در مقابل دولت به عاملیت بانک مرکزی بخش خرید خارجی قطعات و ارایه تسهیلات به خریداران خودروهای جایگزین را ضمانت میکند. کسانی که در این طرح خودروی فرسوده خود را جایگزین میکنند به طور متوسط حدود 50 درصد قیمت را پرداخت میکنند که 20 درصد سهم آورده آنها و 30 درصد نیز تسهیلات بانکی است.
رئیس جمهور تصریح کرد: با اجرای این طرح براساس پیشبینیها، میتوان در مدت 3 تا 4 سال ناوگان حمل و نقل کشور را نوسازی کرد و خودروهای سنگینی که بعضاً بالای 50 سال عمر دارند را از ناوگان حمل و نقل جادهای خارج کرد که در نتیجه آن صرفهجویی بسیار خوبی در مصرف سوخت، انجام خواهد شد و اساساً منابعی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، از محل همین صرفهجوییها تأمین خواهد شد.
روحانی گفت: این طرح بسیار خوبی است که برای مردم رفاه و امنیت، برای محیط زیست، کاهش بار آلودگی ناشی از فعالیت خودروهای فرسوده برای جادههای ما افزایش ایمنی و سهولت تردد و برای عرصه اجتماعی ما افزایش فرصتهای شغلی را به ارمغان میآورد و بسیاری از کالاهایی که امروز به دلیل ضعف صنعت ترانزیت صرفاً بازار داخلی دارند، میتوانند روی بازارهای صادراتی نیز حساب کنند و امیدوارم این طرح مبارک با بکارگیری همه توان دولت و بخشهای دیگر هر چه سریعتر به شکل کامل اجرا شود.
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