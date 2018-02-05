به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، اسامه النجیفی معاون رئیس جمهوری عراق در دیدار با ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق گفت: ایران کشوری مهم و همسایه و دوست است و همکاری برای برقراری امنیت و صلح میان ما مهم است. باید رویکرد جدیدی بر اساس همکاری و حل مشکلات به نفع هدف کلی که ثبات منطقه است ایجاد شود. داعش دشمنی است که همه را تهدید کرد و کمک جمهوری اسلامی در زمان تنگنا صورت گرفت و ما قدر این کمک و تلاش ها را می دانیم همانطور که تلاش های بین المللی در این زمینه را ارج می نهیم.

وی افزود: طیف سنی احساس عدالت و برابری و توازن به سبب اقدامات و شیوه هایی که قبلا از آن رنج برده نمی کند و این به ایجاد کشوری با ثبات کمک نمی کند. بی ثباتی به نفع کل منطقه نیست. حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستاورد مهمی کسب کرده و هنوز راه زیادی در پیش دارد. بر این باوریم که زمینه برای همکاری با فهرست برنده برای تشکیل حکومت اکثریت با همکاری کردها باز است. در نشست موضوع انتخابات و تحولات آن مورد رایزنی قرار گرفت.

النجیفی گفت: این اهمیت دارد که نتیجه انتخابات به نفع شهروندان و رهایی از وضع نامناسبی که دارند رقم بخورد.

وی ضمن ابراز آرزو برای پیشرفت و رفاه برای ایران، تاریخ و تمدن ایران را مورد تمجید قرار داد.

از سوی دیگر ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق نیز ضمن تشریح مواضع ایران در قبال عراق به مشکلاتی که به عنوان چالش جدی عراق را تهدید کرد شامل داعش و مشکل همه پرسی اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و به مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این دو مشکل و تلاش های صرف شده برای تحقق پیروزی بزرگ عراق بر داعش و محل مشکل همه پرسی اقلیم کردستان عراق پرداخت.

وی افزود: کمکی که ایران ارائه داد رسانه ای نبود و منتی بر عراقی ها نیست. ما مایل به برقراری با طیف سنی و به ویژه با آقای النجیفی به عنوان دوست و برادر هستیم.

مسجدی از آمادگی ایران برای کمک به بازسازی عراق خبر داد و گفت: شرکت های ایرانی آماده مشارکت در بازسازی هستند.