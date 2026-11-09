خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی : تنیس روی میز البرز این روزها دو چهره دارد. یک چهره‌اش روی میز و در رده‌های ملی دیده می‌شود: استانی که رئیس هیئتش آن را یکی از قطب‌های این رشته در کشور می‌داند و می‌گوید بیشترین تعداد ملی‌پوش را در خود جای داده است. چهره دیگرش اما پشت درهای سالنی است که هیئت مجبور شده برای داشتنش، از جیب خودش اجاره بدهد؛ سالنی که قرار است خانه‌ی قهرمانان باشد، ولی ساخته و تجهیز آن بیشتر بر دوش بخش خصوصی افتاده تا متولی رسمی ورزش استان.

در چنین شرایطی، هیئت تنیس روی میز با بازگرداندن خانه این رشته به چرخه فعالیت، استفاده از دانش مربیان تیم‌های ملی و برنامه‌ریزی برای لیگ استانی تلاش می‌کند سطح بازی را بالا ببرد، اما شهرستان‌ها هنوز در این مسیر عقب مانده‌اند؛ از هشتگرد و چهارباغ که رئیس هیئتشان معرفی نشده تا فردیس که زیرساخت مناسب ندارد.

اینکه چرا استانی با این سرمایه قهرمانی باید برای ابتدایی‌ترین امکانات به اسپانسر و درآمد خودش تکیه کند، پرسشی است که در گفت‌وگو با «صادق حسنوند، رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز»، دنبال کرده‌ایم.

*آقای حسنوند؛ در حدود ۲۰ ماهی که مسئولیت هیئت تنیس روی میز استان البرز را برعهده گرفته‌اید، مهم‌ترین اقدام انجام‌شده برای توسعه این رشته چه بوده است؟

بسم الله الرحمن الرحیم _ ابتدا به‌صورت انتصابی سرپرست هیئت شدم و پس از طی روند انتخابات نیز در مجمع با رأی قاطع اعضا به‌عنوان رئیس انتخاب شدم. در این مدت تلاش کردیم با وجود برخی محدودیت‌ها، شرایط فعالیت این رشته را بهبود ببخشیم و امکانات موردنیاز ورزشکاران را فراهم کنیم.

در آن مقطع اداره کل ورزش و جوانان استان نیز با مشکلات مدیریتی مواجه بود و استمرار مدیریت در این مجموعه تا حدودی با چالش روبه‌رو شده بود. به همین دلیل نتوانستیم آن‌طور که انتظار داشتیم از امکانات اداره کل استفاده کنیم و ناچار شدیم بخشی از نیازهای زیرساختی هیئت را از طریق ظرفیت‌های دیگر تأمین کنیم.

*یکی از اقدامات شما بازگرداندن خانه تنیس روی میز به چرخه فعالیت بوده است؛ این مجموعه اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

سالنی که پیش‌تر متعلق به استان البرز بود، با شهرداری وارد مذاکره شدیم و با تفاهمی که صورت گرفت، توانستیم از طریق ترک تشریفات آن را مجدداً به خانه تنیس روی میز بازگردانیم. اکنون این مجموعه به‌عنوان خانه تنیس روی میز استان البرز فعالیت می‌کند.

تجهیزات موردنیاز را در این سالن مستقر کرده‌ایم و تلاش شده است اقشار مختلف جامعه بتوانند از امکانات آن استفاده کنند. حتی جانبازان و افراد دارای معلولیت نیز از این مجموعه بهره‌مند هستند. با وجود اینکه این عزیزان هیئت جداگانه‌ای دارند، برای احترام به این قشر و فراهم کردن امکان حضورشان، آسانسور مجموعه را نیز راه‌اندازی کردیم و اکنون از آن استفاده می‌کنند.

*با وجود بازگشت خانه تنیس روی میز، چرا همچنان از کمبود حمایت زیرساختی اداره کل ورزش و جوانان گلایه دارید؟

انتظار ما این است که اداره کل ورزش و جوانان حمایت بیشتری از هیئت داشته باشد. ما از جمله هیئت‌هایی هستیم که زیرساخت خود را از اداره کل دریافت نکرده‌ایم و برای تأمین فضای فعالیت به سراغ بخش خصوصی رفته‌ایم. در حال حاضر سالن را اجاره کرده‌ایم و هزینه‌های آن را از محل درآمدهای خود هیئت پرداخت می‌کنیم.

طبیعتاً اداره یک هیئت ورزشی با چنین شرایطی دشوار است و انتظار داریم متولی ورزش استان در زمینه تأمین زیرساخت و حمایت از فعالیت‌های این رشته همراهی بیشتری داشته باشد.

*آیا این مشکلات زیرساختی بر روند استعدادیابی و پرورش قهرمانان تنیس روی میز استان تأثیر گذاشته است؟

استان البرز از قطب‌های تنیس روی میز کشور است و به گفته ما، بیشترین تعداد ملی‌پوش را در این استان داریم. حضور مربیان و چهره‌های باتجربه در ساختار این رشته از سرمایه‌های مهم البرز محسوب می‌شود و تلاش کرده‌ایم از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.

در حال حاضر مربیان استان در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان فعالیت دارند. این افراد سرمایه‌های ورزشی استان هستند و می‌توانیم از دانش و تجربه آنها برای ارتقای سطح بازیکنان استفاده کنیم.

*برای اینکه تجربه مربیان ملی صرفاً در اختیار بازیکنان منتخب نباشد و قهرمانان رده‌های مختلف نیز از آن بهره‌مند شوند، چه برنامه‌ای دارید؟

یکی از برنامه‌های ما برگزاری سانس حمایتی قهرمانان است. هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۴ این فرصت را فراهم کرده‌ایم تا قهرمانان استان در رده‌های مختلف که موفق به کسب مقام شده‌اند، به‌صورت رایگان از امکانات تمرینی استفاده کنند.

در این برنامه مربیان تیم ملی در کنار ورزشکاران حضور دارند و تجربیات خود را به آنها منتقل می‌کنند. هدف این است که قهرمانان بتوانند از دانش مربیان باتجربه استفاده کنند و زمینه رشد و پیشرفت آنها فراهم شود.

*وضعیت تنیس روی میز در شهرستان‌های البرز چگونه است؟ آیا امکاناتی که در کرج وجود دارد، در سایر شهرستان‌ها نیز فراهم شده است؟

متأسفانه در سال‌های پیش از آغاز مسئولیت بنده، هیئت تنیس روی میز استان برای حدود ۴۰ سال در اختیار یک خانواده بوده و در آن دوره برنامه‌ریزی مناسبی برای فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی صورت نگرفته است. ما پس از شروع فعالیت، وضعیت شهرستان‌ها را آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم در برخی مناطق، رؤسای هیئت‌ها صرفاً عنوان و ابلاغ مسئولیت داشته‌اند و فعالیت مؤثری در حوزه تنیس روی میز انجام نمی‌شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در ساختار مدیریتی شهرستان‌ها تغییراتی ایجاد کنیم تا فعالیت‌ها از حالت اسمی خارج شود.

*کدام شهرستان‌ها در برنامه توسعه هیئت قرار دارند و تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟

یکی از شهرستان‌هایی که سابقه خوبی در تنیس روی میز دارد، نظرآباد است. این شهرستان در گذشته نیز عملکرد مناسبی داشته و چندین ملی‌پوش از این منطقه داشته‌ایم.

در طالقان نیز با همکاری رئیس پیشین هیئت شهرستان که سه دوره این مسئولیت را برعهده داشت، تغییراتی انجام شد. ایشان از مسئولیت کناره‌گیری کردند تا فرد دیگری از خانواده تنیس روی میز مسئولیت را برعهده بگیرد. خوشبختانه پس از این تغییرات، فعالیت تنیس روی میز در طالقان نیز دوباره فعال شده است.

در هشتگرد هم قصد داریم این رشته را فعال کنیم، اما با وجود چندین مرتبه مکاتبه با رئیس اداره ورزش و جوانان، هنوز فرد مشخصی برای معرفی به‌عنوان رئیس هیئت شهرستان به ما معرفی نشده است. موضوع را از اداره کل نیز پیگیری کرده‌ایم، اما آنها هم با اشاره به شرایط سرپرستی و وضعیت مدیریتی مجموعه، هنوز معرفی فرد موردنظر را انجام نداده‌اند.

*غیرفعال بودن برخی هیئت‌های شهرستانی تا چه اندازه به وضعیت مدیریتی و نبود ثبات در مجموعه ورزش و جوانان استان ارتباط دارد؟

قطعاً استمرار مدیریت در اجرای برنامه‌ها تأثیرگذار است. وقتی ثبات مدیریتی وجود داشته باشد، برنامه‌ها بهتر پیش می‌روند و انگیزه مدیریتی نیز افزایش پیدا می‌کند. ما معتقدیم این مسئله بر عملکرد هیئت‌های ورزشی هم تأثیر دارد.

برای مثال، چهارباغ با وجود اینکه چندین سال است به شهرستان تبدیل شده، اداره ورزش و جوانان آن همچنان در قالب نمایندگی اداره می‌شود. حتی نتوانسته‌ایم فردی را به‌عنوان سرپرست هیئت تنیس روی میز این شهرستان معرفی کنیم.

در حال حاضر هشتگرد و چهارباغ از جمله مناطقی هستند که فعالیت هیئت تنیس روی میز در آنها به شکل مطلوب انجام نمی‌شود و امیدواریم با رفع مشکلات مدیریتی و همکاری مجموعه ورزش و جوانان بتوانیم این شهرستان‌ها را نیز فعال کنیم.

*در مقابل این مشکلات، آیا شهرستان‌هایی هم وجود دارند که توانسته باشند فعالیت تنیس روی میز را حفظ کنند؟

بله - در اشتهارد فعالیت‌هایی انجام شده است. در این شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و حمایت قشر کارگری، تنیس روی میز فعال مانده است. اشتهارد یک شهر صنعتی است و کارگران زیادی در واحدهای صنعتی آن مشغول فعالیت هستند. از این ظرفیت برای برگزاری مسابقات و توسعه این رشته استفاده شده است.

همچنین در شهرستان فردیس به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب، فعالیت‌ها با محدودیت روبه‌رو بوده است. اخیراً رئیس هیئت این شهرستان را منصوب کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم با همکاری ایشان فعالیت تنیس روی میز را در فردیس نیز گسترش دهیم.

نکته جالب اینکه در بخش آسارا ( جاده چالوس)، با وجود اینکه این منطقه شهرستان محسوب نمی‌شود و در قالب نمایندگی فعالیت می‌کند، هیئت تنیس روی میز آن فعال است و مسابقات خود را برگزار می‌کند.

*استان البرز ظرفیت صنعتی و کارخانه‌های متعددی دارد. آیا تاکنون برای جذب سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی به‌منظور حمایت از تنیس روی میز مذاکره کرده‌اید؟

متأسفانه یکی از مسائل استان البرز این است که اگرچه مرکز تولید و فعالیت کارخانه‌های متعدد است، اما بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها در این استان سکونت ندارند. آنها برای راه‌اندازی واحد تولیدی به البرز می‌آیند، اما انگیزه و حضور لازم برای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی استان همیشه وجود ندارد.

با این حال، ما تلاش کرده‌ایم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. برای هیئت تنیس روی میز شهرستان کرج، دو بخش شرق و غرب را در نظر گرفته‌ایم و یکی از کارخانه‌داران خوشنام را به‌عنوان رئیس هیئت شرق کرج منصوب کرده‌ایم. ایشان تاکنون کمک‌های خوبی به هیئت داشته‌اند.

برنامه ما این است که در صورت راه‌اندازی لیگ، از ظرفیت همین افراد و کارخانه‌داران برای حمایت از بازیکنان و تأمین اسپانسر استفاده کنیم.

*با توجه به مشکلات زیرساختی و وضعیت هیئت‌های شهرستانی، اولویت اصلی شما برای آینده تنیس روی میز البرز چیست؟

تلاش ما این است که ضمن حفظ ظرفیت قهرمانی استان، فعالیت هیئت‌های شهرستانی را نیز گسترش دهیم. در کنار آن، استفاده از تجربه مربیان ملی، حمایت از قهرمانان و فراهم کردن امکانات لازم برای برگزاری مسابقات و لیگ را دنبال می‌کنیم. معتقدیم با فعال شدن شهرستان‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌توان شرایط بهتری برای این رشته فراهم کرد.

تنیس روی میز البرز با برخورداری از ملی‌پوشان، مربیان توانمند و استعدادهای مستعد، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اثرگذار این رشته در کشور را دارد؛ اما حفظ این جایگاه صرفاً با تلاش هیئت ورزشی و امکانات محدود موجود امکان‌پذیر نیست. توسعه این رشته نیازمند حمایت جدی اداره‌کل ورزش و جوانان، تعیین تکلیف هیئت‌های غیرفعال شهرستانی، تقویت زیرساخت‌های تمرینی و جلب مشارکت بخش خصوصی و صنایع استان است.

انتظار می‌رود متولیان ورزش البرز و فدراسیون به جای اکتفا به ظرفیت‌های موجود، برای رفع موانع پیش‌روی این رشته برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده تدوین کنند؛ چراکه استعدادهای ورزشی استان نباید به دلیل کمبود سالن، تجهیزات و حمایت مالی، فرصت حضور در میادین ملی و افتخارآفرینی را از دست بدهند.