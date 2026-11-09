فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع رانش زمین در جاده قدیم امامزاده هاشم اظهار کرد: در پی بارش شدید باران، بخشی از محور رودبار به رستم‌آباد در محدوده گنجه دچار رانش زمین شد و تردد در این مسیر به صورت یک‌طرفه انجام می‌گرفت.

وی افزود: با حضور به‌موقع نیروهای راهداری شهرستان رودبار، عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و این محور پس از رفع انسداد، مجدداً بازگشایی شد و تردد در آن به حالت عادی بازگشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با تأکید بر آمادگی نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها گفت: راهداران استان با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی حضور دارند و برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای تلاش می‌کنند.