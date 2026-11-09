به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در شورای ترافیک استان اظهار کرد: شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون‌شهری و برون‌شهری از محورهای پیگیری مدیریت ترافیک استان است.



وی با اشاره به لزوم کاهش تصادفات و سوانح رانندگی، افزود: تعریف مسیرهای جایگزین و اجرای مصوبات کمیته فنی در مناطق مختلف استان ضروری است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای ورود خودروهای برقی به ناوگان خدمات عمومی خبر داد و گفت: در این زمینه استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات این خودروها مورد توجه قرار گرفته است.



سبحانی ساماندهی میدان نیار و زیرگذر جدید آقاباقر شهر اردبیل را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورای ترافیک دانست و بر انجام مطالعات تکمیلی و نصب علایم مورد نیاز برای ایمن‌سازی این مسیرها تاکید کرد.



وی تسهیل عبور و مرور و روان‌سازی ترافیک در این دو محدوده را مستلزم اجرای اقدامات فنی و ایمنی دانست و تصریح کرد: در اجرای طرح های فنی و عمرانی، مسائل و پیوست اجتماعی و مردمی نیز لحاظ شود.