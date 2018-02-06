هواپیمای ۷۲ نفره تا ۳ سال دیگر ساخته می شود

دکتر منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاورد شرکت های دانش بنیان که قرار است در آینده به ثمر بنشیند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر محققان شرکت های دانش بنیان در صدد هستند هواپیمای ۷۲ نفره بر مبنای توانمندیهایشان طراحی کنند.

وی با بیان اینکه از سال گذشته طراحی هواپیمای ۷۲ نفره شروع شده است، عنوان کرد: طبق برنامه ریزی ها قرار است تا ۳ سال دیگر به جمع بندی برسد و ساخت هواپیما تمام شود.

منطقی با اشاره به حمایت ها از این پروژه گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و دفاع از این پروژه حمایت می کنند.

وی تاکید داشت: در ساخت این پروژه حداکثر از متخصصان شرکتهای دانش بنیان استفاده می شود تا محصول کاملا بومی تحویل داده شود.

دبیر ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری خاطر نشان کرد: چنین پروژه هایی هزینه زیادی برای به نتیجه رسیدن نیاز دارند که این طرح جز همین پروژه های هزینه بر به شمار می رود.