  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵

پنتاگون: ۱۰۰ نظامی آمریکایی از آغاز جنگ جدید علیه ایران زخمی شدند

پنتاگون: ۱۰۰ نظامی آمریکایی از آغاز جنگ جدید علیه ایران زخمی شدند

سخنگوی وزارت جنگ آمریکا ( پنتاگون) اعلام کرد که ۱۰۰ نظامی آمریکایی از آغاز جنگ جدید علیه ایران زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) اعتراف کرد که از هفتم ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ تیرماه ۱۴۰۵) تاکنون، حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح آمریکا با درجات مختلف مجروح شدند.

این مقام پنتاگون با ادعای این‌که " ۹۶ درصد از مجروحان به انجام مأموریت‌های خود بازگشته‌اند"، اعتراف کرد: بیشتر آسیب‌ها نیز ناشی از ضربه‌ های مغزی‌ خفیف بوده است.

این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

وزارت جنگ آمریکا پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز از سال گذشته به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

پیش از این نیز، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا اذعان کرده بود که به دنبال حملات ایران به پایگاه موفق السلطی اردن، ۲ نظامی آمریکایی کشته و یک نفر نیز مفقود شده است.

کد مطلب 6894189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها