به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی معصومه ابتکار با مسئولان سمنها و احزاب سیاسی استان قم غروب دوشنبه در تالار امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در این نشست با اشاره به دو کار مهم این مرکز در زمینه آسیبهای اجتماعی، گفت: نخستین کار در زمینه ازدواج است که مرکز آموزش متمرکز مزدوجین را دایر خواهیم کرد.
عطاء الدین قاسمی تصریح کرد: بر اساس این طرح، تمامی کسانی که برای ازدواج به دفاتر ازدواج و یا به مرکز بهداشت برای آزمایش مراجعه میکنند، نامهای به مرکز آموزش متمرکز مزدوجین آورده و در این مرکز تمامی مزدوجین آموزش خواهند دید و به مدت ۵ سال مزدوجین و زوجین را در این مرکز تحت آموزش قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه طلاق معضل بزرگ در قم است، گفت: مقرر شده دادگاه شکوائیههای مربوط به جدایی را ثبت نکند و آنها را به سامانه ارجاع دهند تا با مشاوره بتوان به سازش منجر شود.
غفلت از مسائل اجتماعی در قم
مسئول حزب ندای ایرانیان نیز اظهار داشت: طبق آمار تا پایان سال ۹۵ اصلیترین تهدید در استان قم مسئله طلاق است که سالیانه ۳ هزار مورد طلاق در قم ثبت میشود و بزرگترین تهدید اجتماعی و یک سونامی خاموشی برای خانوادهها است.
سید هادی شفیعی با بیان اینکه عدهای به قم نگاه ایدئولوژیک دارند و از مسائل اجتماعی در آن غافل هستند، افزود: چون قم یک شهر مذهبی است خود به خود اینگونه تلقی میشود که هیچ آسیبی آن را در بر نمیگیرد.
وی گفت: در زمینه آسیبهای اجتماعی تحقیقات علمی کمی صورت گرفته است و باید نگاه مسئولان و برنامه ریزان به قم تغییر پیدا کند.
خانم بیدگلی نماینده حزبی دیگر در این جلسه با بیان اینکه انتظار داریم در طراحی هر سند چشماندازی احزاب حضور داشته باشند، عنوان کرد: گفتگوی ملی خانواده بسیار مهم است و نشان میدهد دولت، خانواده را به عنوان هسته مرکزی در نظر گرفته است.
وی به معیشت خانواده اشاره کرد و گفت: این موضوع بسیار مهم است و لازمه گفتگو کنار یکدیگر و در فضایی آرام داشتن امنیت و رفاه در جامعه است.
به نقد منصفانه نیاز داریم
کرخی مسئول حزب ایران اسلامی قم هم در سخنانی، افزود: در خانواده مشکلات جدی وجود دارد که بخشی از آن به نظام تعلیم و تربیت ما بر میگردد.
وی با بیان اینکه مسئولین باید خود را به نقد بگذارند و ما به نقد منصفانه نیاز داریم، افزود: احزاب نماینده مردم هستند و باید جایگاه خورد را پیدا کنند.
حجت الاسلام وافی مدیر مؤسسه خانه خورشید نیز، ابراز داشت: قم یک تفکر است نه یک جغرافیا و باید نگاه ویژه به قم داشت.
وی تقویت تشکلهای بانوان و ارتقای سطح آموزش آنان و راهاندازی کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی را پیشنهاد داد و افزود: باید به احزاب قم نسبت به احزاب دیگر استانها نگاه ویژهای شود.
رحیمی دبیر حزب اعتدال و توسعه در این نشست، تصریح کرد: مشکلات ما به خاطر ضعف در نگاه مسئولین است که حزب را تنها در کار و فعالیتهای سیاسی میبینند در حالی احزاب در همه زمینهها فعالیت دارند.
وی افزود: خانه احزاب راه اندازی و جلسات مستمر و ماهیانه سمنها و احزاب با یکدیگر و با مسئولین و نخبگان جامعه شکل بگیرد.
حجت الاسلام کمری از حزب اعتماد ملی با اشاره به اهمیت زن در جامعه، اظهار کرد: به امور مربوط به زنان و خانواده از دیدگاه فقه باید پرداخته شود.
حبیبی نماینده جهاد دانشگاهی هم در این نشست، عنوان کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد غیر دولتی و عموی فعالیتهایی در حوزه خانواده شروع کرده است.
وی از طرح تقویم زندگی خبر داد که این طرح برای اولین بار اجرا خواهد شد و خانواده را هنگام ازدواج و قبل از ازدواج پشتیبانی میکند.
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