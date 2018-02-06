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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۱

وزیر خارجه قزاقستان خبر داد؛

احتمال برگزاری دور آتی مذاکرات صلح سوریِ آستانه در ۲۰ فوریه

احتمال برگزاری دور آتی مذاکرات صلح سوریِ آستانه در ۲۰ فوریه

وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد که احتمال دارد دور آتی مذاکرات صلح سوری در شهر آستانه در تاریخ ۲۰ فوریه (اول اسفندماه) برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «خیرت عبدالرحمان ‌اف» وزیر خارجه قزاقستان در سخنانی از احتمال برگزاری مذاکرات صلح سوری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان در تاریخ ۲۰ فوریه (اول اسفندماه) خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: بر اساس اطلاعاتی که من از نمایندگان دولت های ناظر بر مذاکرات آستانه دریافت کرده ام، تمامی طرف ها برای برگزاری دور آتی مذاکرات صلح سوری در آستانه آماده می شوند.

این مقام قزاقستانی همچنین اعلام کرد: با این حال تمامی اطلاعات مربوط به مذاکرات آستانه نیازمند تأییدِ دولت های ناظر بر مذاکرات است.

کد مطلب 4220599

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