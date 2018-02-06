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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۵

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد:

دانشگاه آزاد باید در رشته های مجوز دار دانشجو پذیرش کند

دانشگاه آزاد باید در رشته های مجوز دار دانشجو پذیرش کند

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه آزاد مانند تمامی زیر نظام های آموزشی در تمامی رشته های مجوز دار خود می تواند دانشجو پذیرش کند.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما به صورت مستمر همه رشته های دانشگاه های متقاضی را بررسی می کنیم.

وی افزود: برای نیمسال دوم تحصیلی امسال تعداد هزار و ۵۵۵ رشته محل دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد بررسی شد.

معاون آموزشی وزارت علوم عنوان کرد: ما تاکید داریم که همه زیر نظام ها از جمله دانشگاه آزاد باید قانون مند عمل کنند و مطابق ضوابط خدمات آموزشی را ارائه دهند که امیدواریم اینگونه باشد.

شریعتی نیاسر اظهار داشت: زیر نظام های آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد می توانند در تمام رشته های بررسی شده توسط وزارت علوم که مجوز اخذ کرده اند، پذیرش دانشجو داشته باشند.

وی گفت: نه تنها دانشگاه آزاد بلکه تمام زیر نظام های آموزش عالی اگر در رشته ای بدون مجوز وزارت علوم پذیرش دانشجو کنند قطعا خارج از روال متعارف است و وجاهت قانونی ندارد و مورد تایید نیست.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تمام رشته هایی که مجوز می گیرند در سامانه آموزش عالی منتشر می شود.

کد مطلب 4220628

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