رونق تولید و اشتغال در شهرها با حمایت بانک شهر از جوانان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مطلب فوق گفت:خوشبختانه طی چند سال گذشته منابع مالی این بانک در اختیار فضای تولید و اشتغال قرار داشته است.
وی با اشاره به اینکه برای داشتن شهری با اقتصادی پویا باید زیرساختهای آن تامین شود،افزود: بانک شهر توانسته باکمک شهروندان، سرمایههای آنان را در حمایت از پروژههای عمرانی و فرهنگی شهرهای خود سرمایهگذاری کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز، سپردههای مردم در بانکها در حوزه زمین و مسکن خرج میشود که این موضوع کشور را با مشکل مواجه کرده، افزود: در این شرایط، بانک شهر ریل سپردهگذاری را به سمت تولید برده است و توسعه کشور را دنبال میکند که جای قدردانی دارد.
کولیوند در ادامه با اشاره به نیاز مدیریت شهری کشور به یک بانک تخصصی گفت: بانک شهر اکنون توانسته با کمک حمایتهای شهروندان و توان نیروهای جوان، متعهد و متخصص خود بهعنوان پشتوانهای محکم برای مدیریت شهرهای مختلف کشور باشد.
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