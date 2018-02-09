به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان کتاب «افسانه سیب ننه‌جون» را به قلم غلامرضا آقایاری منتشر کرد.

این کتاب با تکیه بر سنت کهن، داستان‌نویسی ایرانیروایت شده و داستان مادربزرگی را بیان می‌کند که سیبی جادویی و سخنگو به نوه خود هدیه می‌دهد که یک دختر بچه است و سیب در نخستین مواجهه خود با دختر کوچک او را به دنیای خیالی و عجیبی که ساخته و پرداخته داستان‌هاست هدایت می‌کند و این اتفاق آغاز هزار توی داستانی این کتاب است.

آقایاری در کتاب خود به درستی و با درکی صحیح از آنچه مخاطب نوجوان این دست آثار با آنها مواجه است و نیز با توجه به اقتضا مخاطب ایرانی ادبیات که به هر تقدیر به داستان‌های فولکلور بی‌علاقه نیست، داستانی عجیب خلق می‌کند که هر دو گونه از این مخاطبان را با خود همراه می‌کند؛ به ویژه اینکه این داستان برای جلو رفتن روایت داستانی خود به هیچ رویداد متافیزیکی و یا بیان سنگین روایی متمسک نمی‌شود و سعی می‌کند در بستر واژگانی بسیار ساده و قابل فهم داستانی را با مختصات فکر و درک هر دو دسته از مخاطبان یاد شده خلق و به پیش ببرد.

به گفته ناشر این کتاب در سنت داستان‌نویسی ایرانی، قصه‌گویی به سنت هزار و یک‌شب که شامل داستان‌هایی است که پایه آنها بر اتفاقی عجیب و باورنکردنی شکل می‌گیرد و در دل خود مخاطب را با قصه‌ها و قهرمان‌ها و رویدادهایی عجیب و بدیع روبرو می‌کند امری رایج است و این دست از آثار کما بیش در جریان ادبیات کودک و نوجوان ایرانی با اقبال‌ترین و پرطرفدارترین داستان‌ها به شمار می‌رفته‌اند و بر همین اساس داستان این کتاب نیز سعی کرده چنین روایتی را برای مخاطب خود به ارمغان بیاورد

کتاب نیستان داستان بلند «افسانه سیب ننه جون» را در ۱۳۶ صفحه با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان منتشر کرده است.