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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۵

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد:

سهمیه ها ظرفیت دانشگاه های خوب را تحت تاثیر قرار می دهند

سهمیه ها ظرفیت دانشگاه های خوب را تحت تاثیر قرار می دهند

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به تعدد قوانین و سهمیه ها در کنکور گفت: هر سهمیه ای که داده می شود ظرفیت دانشگاه های خوب را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ابراهیم خدایی در مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیادهای علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: مدل پذیرش دانشجو را باید تقاضا تعیین کند که این مدل براساس کیفیت دانشگاه ها مشخص می شود.

وی با بیان اینکه تعدد قوانین و سهمیه ها برای کنکور سراسری در کشور وجود دارد، افزود: هر سهمیه ای که داده می شود ظرفیت دانشگاه های خوب را تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: براساس آمارهای موجود درصد کل تولیدات علمی ما در جهان ۱.۹ است این درحالی است که ایران تنها یک درصد کل جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است.

خدایی با بیان اینکه تعداد بالای دانشجو در کشور را باید قدر بدانیم، اضافه کرد: هیچ کشوری وجود ندارد که مردم آن به این میزان از آموزش عالی استقبال کنند و همین امر وظیفه دانشگاه‌ها را بیشتر و مهمتر می‌کند.

وی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته میزان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر از مقطع کارشناسی است به طور مثال در سال ۹۶ این دانشگاه هزار و ۵۳۷ دانشجو در مقطع کارشناسی و هزار و ۷۵۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جذب کرده است.

رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه قبولی دانشجویان در مقطع دکتری جز ۵ دانشگاه اول کشور است.

کد مطلب 4220682

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