به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریانووستی گفت: مذاکرات روسیه و اوکراین در ابوظبی پشت درهای بسته و بدون دعوت از خبرنگاران برگزار خواهد شد.

به گفته وی، کنفرانس مطبوعاتی در پایان مذاکرات ابوظبی برنامه‌ریزی نشده اما احتمال انتشار بیانیه پایانی وجود دارد.

پیشتر، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود دور آتی مذاکرات چهارشنبه و پنجشنبه در ابوظبی برگزار می شود.

نخستین نشست تیم کاری سه‌جانبه با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا طی روزهای جمعه و شنبه پیش در ابوظبی برگزار شد و طرف‌ها در جلساتی غیرعلنی به بررسی مسائل اختلافی مرتبط با طرح صلح پیشنهادی آمریکا پرداختند.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه هفته گذشته با هیأتی آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده بود.

همزمان، رسانه‌های خارجی از جزئیات ابتکار پیشنهادی آمریکا خبر داده‌اند که شامل تثبیت خطوط تماس، تعیین تکلیف مناطق شرقی اوکراین از جمله دونباس و کریمه، کاهش توان نظامی اوکراین و ممنوعیت استقرار نیروها و تسلیحات دوربرد خارجی در این کشور است.

کرملین پیش‌تر تأکید کرده بود که بدون حل‌وفصل مسئله سرزمینی بر اساس چارچوب‌های مورد توافق، دستیابی به صلحی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود و خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس را یکی از شروط اساسی مسکو برای هرگونه توافق نهایی دانسته است.