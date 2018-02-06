به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به صدور ۱۰ میلیون سند در سال جاری گفت: حدود ۶میلیون خدمات از جمله گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی ارایه شده است.

وی افزود: ۵۱۶ هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۷درصد کاهش یافته است. در رابطه با ۱۴۷ هزار طلاق هم ۴درصد افزایش داشتیم.

وی با اشاره به اقدامات ١٠ ماهه سال ٩٦ گفت: ما سه پروژه در حوزه فناوری داریم و همچنین چند پروژه عمرانی داریم که امروز به بهره برداری می رسد. سازمان ٧٣ میلیون و ٩٨٨ هزار خدمت به مردم ارایه داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٩ درصد رشد داشته است.

تویسرکانی تصریح کرد: در حوزه‌ اسناد، املاک و اراضی بیش از ٢ میلیون سند صادر شده که ٥ درصد رشد داشته است. بیش از ٧٧ هزار سند روستایی و ١٥ هزار سند موقوفات صادر شده است.

وی افزود: در رابطه با مسکن مهر هم‌ ٢٢ هزار و ٨٠٧ سند صادر شد.

تویسرکانی در رابطه با حوزه های اقتصادی سازمان ثبت اسناد گفت: ٤٨ هزار و ٢١٣ میلیارد و ٧٥٠ میلیون مطالبات معوق وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣١ درصد رشد داشته است. بیش از ١٧ هزار بدهکار ممنوع الخروج و ٧ هزار و ١٤٠ نفر ممنوع المعامله شدند.

تویسرکانی با اشاره به رصد وضعیت مالی بدهکاران گفت: ده ها هزار میلیارد تومان از معوقات بازگشته است و ۹۷ هزار نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاری‌ مالیاتی خود را پرداخت کردند.

تویسرکانی از افزایش ۶درصدی ثبت شرکت های غیرتجاری خبر داد و گفت: ۱۴ نمایندگی شرکت های خارجی در کشور به ثبت رسیده است. ۹ هزار و ۱۴۲ شرکت هم منحل شده است.

تویسرکانی به ثبت ۳ هزار و ۳۰۷ اختراع ثبت شده که بیانگر رشد ۱۵ درصدی است، اشاره کرد و گفت: ۱۰ درصد افزایش برند هم داشتیم. درخواست ۴ هزار و ۵۶۱ مورد هم ثبت درخواست برند طبق معاهده مادرید داشتیم.

رییس سازمان ثبت اسناد در خصوص نظارت ها بر دفاتر اسناد رسمی هم گفت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه امسال، در این حوزه ۱۰۰ نفر تعلیق، ۳۶۴ نفر انفصال موقت و ۲۹ نفر انفصال دائم گرفتند.

تویسرکانی در خصوص ورود سازمان ثبت به موضوع زمین های مفقوده گفت: بر اساس قانون باید این زمین ها متعلق به دولت باشد مگر در مورد زمین هایی که اسناد متقن در رابطه با آنها وجود دارد. در قانون جامع حدنگار که قرار بود نهادهای دولتی این مساله را اعلام کنند، اما این کار تا کنون انجام نشده است.

رییس سازمان ثبت اسناد افزود: دستگاه ها باید مستندات مربوط به حوزه املاک را به سازمان ثبت ارایه بدهند. اشخاص و افراد از خرید زمین های قولنامه ای خودداری کنند. نزاع هایی که در محاکم داریم ناشی از معاملات است.

تویسرکانی در خصوص بودجه سال آتی سازمان ثبت اسناد گفت: کارشناسان این حوزه جنس کار را نمی دانند و اگر بدانند که کاداستر چه برکاتی دارد،‌ مشکل بودجه ای برای ما ایجاد نمی‌کنند.

وی گفت: به جای اینکه از درآمد سازمان ثبت به هلال احمر بدهند از محل دولت بدهند. بالاخره آنها هم باید همه جا برنج و روغن بدهند و میتینگ برگزارکنند. وضعبت بودجه بدترین وضعیتی است که می‌توانست باشد. مثل‌ گدای سامره که نباید التماس کنیم.

تویسرکانی در خصوص شناسایی اموال خاوری در ایران گفت: بخش زیادی از فعالیت ما پاسخ به کل استعلامات قضایی است. امروز به لحظه می گوییم چه فردی در کجا چه اموالی دارد. البته این اطلاعات محرمانه است. در رابطه با خاوری استعلامات انجام و پاسخ را به نهاد مربوطه دادیم.

وی در خصوص برگزاری آزمون کانون سردفتران گفت: بر اساس آمار مرکز آمار در اوایل سال آینده این آزمون برگزار می‌شود و هزار دفتر خانه ایجاد می‌شود.