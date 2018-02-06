جنگ فرهنگی و فشار اقتصادی دو لبه قیچی از سوی دشمنان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلت نظام در مجمع عمومی جمعیت وفاداران اظهار داشت: زمان انقلاب و روزهای نخستین پیروزی، در سخنرانی‌هایی که در مکان‌های مختلف داشتیم؛ همه از آینده سخن می‌گفتیم؛ چون انقلاب آن زمان گذشته نداشت؛ اما امروز ۴۰ سال از عمر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و ما باید به تجزیه و تحلیل گذشته بپردازیم و در پرتو تحلیل گذشته به آینده نظر کنیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی از آنجا که به سرعت به وقوع پیوست، غرب و دشمنان ما را غافلگیر کرد و به همین دلیل آن ها نتوانستند به مقابله با انقلاب اقدام کنند. اما اکنون آن ها پس از خروج از این گنگی با برنامه‌ریزی همواره سعی می‌کنند به این نظام مردمی ضربه بزنند و شاهد این مدعا را می‌توان در دشمنی‌های کور، بدخواهی‌ها و توطئه‌هایشان دید. ما نیز با داشتن یک عقبه ۴۰ ساله و وجود نسلی که پرورش‌یافته این نظام مقدس هستند و تجربیاتی که کسب کرده‌ایم، می‌توانیم دربرابر این بدخواهی‌ها موثرتر برخورد کنیم.

حدادعادل ادامه داد: در مسئولیتی که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در وزارت ارشاد داشتم، شاهد شیوه‌ها و گفتمان غربی‌ها و رسانه‌هایشان در خصوص انقلاب بودم. بیش از یک سال به دست عوامل ساواک و یا چپ‌های آمریکایی و چپ‌های روسی، حرکاتی را شروع کردند و بعد هم جنگ ۸ ساله را آغاز کردند؛ اما به نتیجه نرسیدند. دشمن به این نتیجه رسید که در داخل و خارج از کشور به نتیجه نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: بعد از جنگ در محافل اطلاعاتی و امنیتی و دانشگاهی این موضوع را مطرح کردند که برای مقابله با انقلاب اسلامی باید این انقلاب را به خوبی شناخت و پس از آن برای مقابله با آن اقدام به طراحی برنامه‌های مختلف کرد. بعد از آنکه انقلاب خودش را به عنوان یک واقعیت سیاسی در منطقه به اثبات رساند، دشمن به وارد کردن فشار اقتصادی به ملت روی آورد تا مردم ضعف بنیه و قوه اقتصادی خود را به حساب ناکارآمدی نظام بگذارند اما عشق و علاقه مردم به نظام این توطئه را هم خنثی کرد و کلیدواژه خودکفایی راه مقابله با این توطئه اخیر شد.

حدادعادل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حساسیت غرب به موضوع حجاب در ایران، آن را ناشی از غربی کردن جامعه عنوان کرد و گفت: راه‌های تعامل اقتصادی با ایران را بسته‌اند و از سوی دیگر بر توسعه تعاملات فرهنگی اصرار می‌ورزند تا بتوانند با تغییر ذائقه فرهنگی مردم، اعتقادات نسل جوان را کم‌ رنگ کنند تا انگیزه معنوی برای فداکاری کاهش یابد.

وی اظهار داشت: جنگ فرهنگی و فشار اقتصادی برای مقابله با انقلاب مانند دو لبه قیچی از سوی دشمنان انقلاب هنوز هم در حال انجام است و مقابله دقیق و موثر با این حربه‌ها نیاز به انسجام و اتحاد بیشتر ما دارد که من این اراده را در جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی می‌بینم. باید در ۴۰ سالگی انقلاب متوجه شویم که دلیل حقانیت انقلاب و درستی تشخیص امام(ره) و درستی راه رهبری چیست و چرا دشمنان همچنان مصمم‌تر از قبل به مقابله با این نظام می‌پردازند. باید با شناخت اقدامات آن ها مقابل این توطئه‌ها بایستیم.

رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات شیطانی آن ها، ترویج سیاه‌نمایی‌هایی در فضای جامعه است؛ راه مقابله با این فتنه نیز احزاب هستند. زیرا احزاب متعدد به مثابه انگشتان یک دست برای انجام امور محسوب می‌شوند. این احزاب البته باید وحدت را سرلوحه امور خود قرار دهند و پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کنند. وجود احزاب، اتحادشان و حرکت در خط ولایت، می‌تواند این فضای سردی را که دشمن مدام در حال ایجاد آن است، از بین ببرد.

حدادعادل افزود: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی را که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، مطرح کردند که با پرداختن درست به آنها، بسیاری از مشکلات کنونی ما مرتفع خواهد شد. با همین رهنمودها می‌توانیم به شدت با سیاهنمایی و گسترش ناامیدی مقابله کنیم. دشمن نیز باید بداند که اگر قرار بود ملت به خاطر تحریم‌ها تسلیم شود، تا کنون به آرزوی خود رسیده بودند، اما این مردم توسط خودشان گره از کار خودشان می‌گشایند و هرگز تسلیم این فشارها و تحریم‌های اقتصادی نخواهند شد.