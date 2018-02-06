چهارمین مجمع عمومی «جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مجمع عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی عصر روز گذشته (دوشنبه) به منظور تعیین اعضای شورای مرکزی این جمعیت در محل تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.

اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران که در این مجمع انتخاب شدند به شرح ذیل است:

حبیب‌الله بوربور

عباس شیبانی

سید جعفر شبیری

رضا انصاریان

جواد منصوری

جواد توکلیان

محمدرضا عباسیان

ابوالفتح دعوتی

علی مروی

محمدعلی شایسته‌نیا

مرتضی شمسایی

سید ابراهیم حسینی

مجتبی رضاخواه

رضا برنگی

عباس کاظمی

مریم خلیلوند

سارا بوربور

احمد خاقانی‌پور

رضا کاظمی

مرتضی میردار

حسن حمزه‌زاده

ضمناً آقایان سیدمصطفی میری، محمدنبی نوری و علیرضا علی‌احمدی، به عنوان اعضای علی‌البدل و آقایان علی‌اکبر لعلی‌نیا، عزت‌الله بوربور و محمد صادق‌بین به عنوان بازرسان جمعیت و آقایان حسین رجب‌نژاد و رضا کرمانی به عنوان بازرسان علی‌البدل انتخاب شدند.