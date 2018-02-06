«کوپال» در چهل و ششمین جشنواره‌ فیلم بلگراد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «کوپال» به کارگردانی کاظم ملایی در تازه ترین حضور جهانی خود در بخش مرزهای چهل و ششمین جشنواره‌ فیلم بلگراد حضور خواهد داشت.

جشنواره‌ فیلم بلگراد به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور صربستان شناخته شده و در اروپای شرقی نیز به عنوان یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی به شمار می‌آید که از سال ۱۹۷۱ هر ساله در شهر بلگراد پایتخت این کشور برگزار می‌ شود.

چهل و ششمین دوره‌ جشنواره‌ فیلم بلگراد روز ۲۳ فوریه (۴ اسفندماه) با نمایش فیلم «سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ» ساخته‌ مارتین مک‌دونا به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. این فیلم در نودمین دوره‌ جوایز اسکار در ۹ شاخه‌ مختلف نامزد دریافت جایزه شده و چندی پیش نیز توانست در هفتاد و پنجمین فصل جوایز گلدن گلوب ۴ جایزه‌ اصلی این رویداد مهم را به دست آورد.

فیلم سینمایی «کوپال» ساخته‌ کاظم ملایی در ادامه‌ حضور خارجی خود برای کسب جایزه‌ اصلی بخش مرزهای این جشنواره با ۷ فیلم از کشورهای فرانسه، آلمان، برزیل، ژاپن، لهستان، اسپانیا و مکزیک به رقابت گذاشته شده است.

از آثار شاخص این بخش می‌توان به فیلم‌های «پوکات» برنده‌ خرس نقره‌ای برلین ۲۰۱۷، «قبل از اینکه ما گم شویم» نامزد نوعی نگاه کن ۲۰۱۷، «پسران وحشی» منتخب ونیز ۲۰۱۷ و روتردام و گوتنبرگ ۲۰۱۸، «آزادی شیطان» برگزیده‌ برلین، مسکو و سیاتل ۲۰۱۷ و ... اشاره کرد.

اما در بخش مسابقه اصلی این جشنواره ۱۶ فیلم به نمایش درمی‌آید که همچون سال گذشته یک نماینده از سینمای ایران در این بخش حضور خواهد داشت. فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند برنده ۲ جایزه از بخش افق‌های ونیز به عنوان نماینده‌ دیگری از سینمای ایران روی پرده می‌رود و فیلم «افسونگر» محصول دانمارک و ساخته‌ کارگردان ایرانی‌الاصل میلاد اعلام برگزیده‌ شیکاگو و سن سباستین ۲۰۱۷ و پالم اسپرینگز ۲۰۱۸ نیز حضور خواهند داشت.

از دیگر آثار شاخص این بخش نیز می‌توان به «داولاتف» نامزد خرس طلای برلین ۲۰۱۸، «اولین اصلاح شده» ساخته‌ پل شریدر برگزیده‌ ونیز ۲۰۱۷، «توهین» اولین فیلم لبنانی نامزد اسکار ۲۰۱۸، «نیکو۱۹۸۸» بهترین فیلم افق‌های ونیز ۲۰۱۷، «فصل شکار» جایزه‌ تماشاگران هفته منتقدین ونیز ۲۰۱۷ و ... اشاره کرد.

چهل و ششمین جشنواره‌ فیلم بلگراد از ٢۳ فوریه تا ۴ مارس (۴ الی ۱۳ اسفندماه) به مدت ۱۰ روز در شهر بلگراد مرکز کشور صربستان برگزار خواهد شد.