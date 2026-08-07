https://mehrnews.com/x3cLft ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲ کد مطلب 6910639 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲ یکصد و شصتمین حضور حماسی مردم ماسال در میدان ماسال- در این ویدئو تصاویری از یکصد و شصتمین حضور حماسی مردم ماسال در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6910639 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجاه و هشتمین قرار خونخواهی مردم ماسال در میدان ضیاءآباد در شب ۱۶۰؛ مردم همچنان صحنه را ترک نکردهاند یکصد و شصت و دومین حضور مردم ماسال در خونخواهی رهبر شهید تداوم اجتماع مردمی ماسال در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب نمایش اتحاد و ایستادگی مردم ارومیه در شبهای اقتدار ملی صدو پنجاه و پنجمین شب اجتماع مردم ماسال در میدان راهپیمایی مردم ولایت مدار ماسال در شب صد و پنجاه و دوم سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب همچنان در خیابان ایستاده اند برچسبها ماسال تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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