بیست و ششمین جشنواره دانشجویان نمونه ۹ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری، نهم اسفندماه سالجاری با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

ثبت نام «بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه» که از نیمه دوم مهرماه آغاز شد و روز چهارشنبه سوم آبان ماه پایان پذیرفت. در مجموع ۴ هزار و ۶۲۴ نفر ثبت نام کردند که تنها ۱۶۱۶ نفر موفق شدند مدارک خود را در سامانه بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه ثبت کنند.

از کل تعداد ثبت نام کنندگان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه، تعداد یک هزار و ۶۱ نفر آنها از دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم و تعداد ۵۵۵ نفر نیز از دانشجویان دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت هستند.

دانشگاه‌ها تا ۲۵ آبان ماه فرصت داشتند نتایج داوری خود را به وزارت خانه‌های بهداشت و علوم ارسال کنند تا در نهایت این داوری در سطح وزارتخانه صورت بگیرد. بطور کلی تعداد ۹۱ نفر به مرحله دانشگاهی راه یافتند و به وزارت علوم معرفی شدند که پس از داوری مرحله کشوری تعداد ۲۷ نفر برگزیده می‌شوند.