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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

توسط فرهنگسرای خاتم(ص)؛

مسابقه کتابخوانی طلوع انقلاب برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی طلوع انقلاب برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی طلوع انقلاب به مناسبت ایام دهه فجر توسط فرهنگسرای خاتم (ص) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کتابخوانی طلوع انقلاب به مناسبت سی‌و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با هدف آشنایی نسل جوان با پیام های این رویداد تاریخی، توسط فرهنگسرای خاتم (ص) برگزار می شود.

سوالات این مسابقه کتبی که با شعار «من انقلابی‌ام» و در بسته برنامه‌های «ایران ما انقلاب ما» برگزار می‌شود، برگرفته از مجموعه کتابهایی با موضوع انقلاب اسلامی و ریشه های آن است.

این مسابقه در قالب بروشور طراحی شده و شرکت کنندگان با مطالعه آن و با مراجعه به کتابخانه های منطقه ۱۸ نسبت به پاسخگویی سوالات در پاسخنامه درج شده در کاربرگ، در مسابقه شرکت می کنند. همچنین علاقمندان می توانند پاسخ‌های خود را به‌صورت یک عدد ۶ رقمی به سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۸۳۷۱۸ ارسال کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه هم چنین می‌توانند سؤالات مسابقه را از طریق کانال تلگرامی فرهنگ‌سرای خاتم(ص) به آدرس @khatamfarhangsara دریافت کنند.

این مسابقه تا تاریخ ۲۳ بهمن در کتابخانه های مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸ که نشانی و شماره تماس آنها در نشانی اینترنتی http://khatam.farhangsara.ir آمده است، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ برگزار می شود و به نفرات برگزیده جوایزی به رسم یاد بود اهدا می‌شود.

کد مطلب 4221141

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