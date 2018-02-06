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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

۴ میلیارد ریال برای نوسازی مجتمع فرهنگی سوادکوه هزینه شده است

۴ میلیارد ریال برای نوسازی مجتمع فرهنگی سوادکوه هزینه شده است

سوادکوه - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، هزینه نوسازی مجتمع فرهنگی و هنری سوادکوه را چهار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری سوادکوه، با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان سوادکوه به‌ویژه در عرصه ادبیات و موسیقی بومی، گفت: از دو سال پیش مقرر شد تا این سالن در خور شأن مردم فرهنگ‌دوست و ولایتمدار سوادکوه نوسازی و تجهیز شود و اکنون یکی از بهترین آمفی‌تئاترهای استان را در اینجا داریم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، با بیان اینکه این سالن با گنجایش ۱۹۸ نفر و با هزینه  ۴ میلیارد ریال نوسازی و تجهیز شده، افزود: ۹۸ درصد کار به اتمام رسیده و تنها دو درصد کار که مربوط به اتاق گریم است تا هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

وی با اشاره به ایام دهه فجر، گفت: باید به گونه‌ای کار کنیم که یاد شهیدان و رزمندگان و حماسه آنها در اذهان و ذهن‌ها باقی بماند.

در ادامه این مراسم، سیدیوسف موسوی شیخ، با اشاره به اینکه ۵۱۵ خانواده در حوزه‌های فرهنگی اعم از موسیقی، خوشنویسی، طراحی و هنر با مجموعه ارشاد در ارتباط هستند، افزود: مردم ارشاد را جایگاه هنر خود بدانند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سوادکوه بر ایجاد امکانات سخت‌افزاری در حوزه هنر برای اصحاب این عرصه تأکید کرد و نوسازی و تجهیز این سالن را در راستای این امر دانست.

کد مطلب 4221174

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