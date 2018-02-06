مهران رجبلی قهرمان جایزه بزرگ تنیس گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جایزه بزرگ تنیس استان گلستان گرامیداشت دهه مبارک فجر بعدازظهر سه شنبه در گرگان به پایان رسید که در دیدار فینال مهران رجبلی با برتری دو بر صفر مقابل احسان قربانی، موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

رجبلی در هر دو ست این دیدار با نتیجه مشابه ۶ بر یک پیروز شد تا با کسب عنوان قهرمانی، جایزه ۵۰۰ هزار تومانی این رقابت‌ها را از آن خود کند و جایزه ۳۰۰ هزار تومانی مقام نایب قهرمانی هم به قربانی برسد.

همچنین علی مازندرانی و شهریار اهرزاد با کسب عنوان سومی مشترک، هر کدام ۱۵۰ هزار تومان جایزه دریافت کردند.

در مسابقات جایزه بزرگ تنیس گلستان ۲۱ تنیسور برتر از سراسر استان طی یک هفته در آکادمی تنیس فدال گرگان با یکدیگر رقابت کردند.