انقلاب اسلامی فلسفه تسلط «شرق» و «غرب» بر دنیا را زیر پا گذاشت

آیت الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای بی بدیل انقلاب اسلامی در ۴ دهه اخیر گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم پهلوی در پی آن بود که با استفاده از ظواهر غربی کشور، مردم، حکومت و دستگاه های دولتی را متمدن کند.

وی با بیان اینکه رژیم پهلوی تمدن را در غرب زدگی و همسان بودن ظاهر ایران با ظواهر اروپایی می دانستند که این تصور ا نادانی پهلوی نشات می گرفت، اظهار داشت: رژیم پهلوی تصور می کرد باید لباسشان مانند اروپایی ها باشد به همین خاطر بی حجابی را وارد کشور کردند اما غافل از این بودند که با این نفوذ فرهنگی در کشور هرگز علم و تکنولوژی غربی و جوامع پیشرفته وارد کشور نخواهد شد و ما با چنین تفکری همچنان درجا خواهیم زد و فقط لباس ها و ساختمان هایمان به غرب شباهت پیدا کرد اما در مقابل حکومت پهلوی رویه تخریب اسلام را در پیش گرفته بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در واقع یک انقلاب همه جانبه بود که ساختار و شیرازه رژیم پهلوی متلاشی کرد، ادامه داد: فرآورده و دستاورد انقلاب اسلامی در حقیقت انفجار نور بود. خورشید انقلاب از ایران طلوع کرد و فریاد نه شرقی نه غربی را سر داد.

ممدوحی گفت: انقلاب اسلامی یک شوک به سیاره زمین بود شوکی که اصل فلسفه تسلط شرق و غرب بر دنیا را زیر پا گذاشت و فلسفه و تئوری جدید با نام انقلاب اسلامی را در برابر این دو تفکر عَلَم کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه از عمر انقلاب گفت: دشمنان انقلاب در ۴۰ سال گذشته همواره در تلاش بودند تا چراغ انقلاب را خاموش کنند و در این مسیر از نفوذ فرهنگی تا جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی فروگذار نکردند تا ملت را در ادامه مسیر حمایت از انقلاب سست کنند.

ممدوحی گفت: دشمنان انقلاب می خواهند ملت را زمین گیر کنند از همین روست که ابقا از ایجاد سخت تر است. این ملت به رهبری امام خمینی انقلاب را به ثمر رساند اما به خاطر مواجهه با دشمنان امروز برای دوام آن کار دشوار تری دارد که البته ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان خود دست آورد انقلاب اسلامی به شمار می شود.