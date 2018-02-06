به گزارش خبرگزاری مهر، این محدودیت ها به شرح زیر اعمال می شود.

محدودیت های تردد در معابر منتهی به میدان آزادی:

الف) محدودیت های تردد ساعت ۲۲ شب ۲۱ بهمن

رینگ داخلی میدان آزادی در ۴ مقطع زیر منتهی به میدان آزادی محدودیت اعمال خواهد شد:

۱• خیابان آزادی در مسیر شرق به غرب از ابتدای خیابان شهید برادران عزیزی به سمت غرب

۲• جاده مخصوص غرب به شرق از ابتدای راستگرد مخصوص به آیت اله سعیدی به سمت میدان

۳• بزرگراه جناح از خیابان دانش به سمت جنوب

۴• دسترسی رینگ خارجی ضلع جنوب میدان آزادی به رینگ داخل میدان

ب) محدودیت های تردد ساعت ۶ صبح ۲۲ بهمن:

۱• خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان انقلاب، در ادامه افزایش به سمت خیابان انقلاب اسلامی از میدان انقلاب تا میدان فردوسی و گسترش محدوده به سمت میدان امام حسین(در صورت نیاز و با نظر فرماندهان) و همچنین جاده مخصوص کرج از دوربرگردان تأمین اجتماعی (بعد از پل ستاری) تا میدان آزادی

۲• بزرگراه محمد علی جناح از فلکه دوم صادقیه تا میدان آزادی

۳• بزرگراه آیت اله سعیدی از میدان فتح تا میدان آزادی

۴• در همه رمپ و لوپ های پل غیرهمسطح بزرگراه شیخ فضل اله ورودی به بزرگراه محمد علی جناح

۵•بزرگراه نواب جنوب به شمال از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و خیابان توحید در مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی به هنگام افزایش تردد راهپیمائی کنندگان

۶• بزرگراه یادگار امام(ره) از خیابان تیموری تا دوربرگردان ضلع جنوبی به سمت خیابان آزادی

۷• خیابان حبیب اللهی و خیابان اکبری و بلوار برادران شهید عزیزی از آخرین تقاطع به جنوب تا خیابان آزادی

۸• خیابان برادران شهید رحمانی از میدان رحمانی تا جاده مخصوص کرج

۹• خیابان کارگر حدفاصل خیابان جمهوری تا بلوار کشاورز (حرکتهای خلاف جهت در خیابان لبافی نژاد به سمت شمال کنترل می شود)

۱۰• خیابان فردوسی حدفاصل خیابانهای جمهوری تا سمیه (حرکتهای خلاف جهت در خیابان قرنی از خیابان طالقانی و سمیه کنترل می شود.

۱۱• خیابان ولیعصر حدفاصل خیابان جمهوری تا طالقانی.

۱۲• مسیرهای عمود بر خیابان آزادی در ضلع شمالی شامل: خیابان دکتر قریب شمالی، خیابان اسکندری شمالی(از خیابان فرصت شیرازی به سمت خیابان آزادی)، خیابان رودکی شمالی و خیابان خوش شمالی(از خیابان نیایش تا آزادی)

۱۳ . مسیرهای عمود بر خیابان آزادی در ضلع جنوبی شامل: خیابان جمالزاده، خیابان نوفلاح، خیابان زارع و خیابان اوستا و ساسان به سمت خیابان آزادی ـ خیابان اسکندری جنوبی ـ خیابان رودکی جنوبی و خوش جنوبی از کلهر به سمت شمال تا خیابان آزادی، خیابان جیحون از بهنود به سمت شمال تا خیابان آزادی

۱۴. مسیرهای عمود بر خیابان انقلاب در ضلع شمالی شامل: خیابان استاد نجات اللهی و خیابان حافظ از سمیه به سمت جنوب (بار شمال به جنوب حافظ از ابتدای پل به سمت روی پل هدایت خواهد شد)، خیابان فلسطین، وصال شیرازی و خیابان قدس از طالقانی به سمت جنوب و خیابان ۱۶ آذر از بلوار کشاورز و پورسینا

۱۵. مسیرهای عمود بر خیابان انقلاب در ضلع جنوبی شامل: خیابان خارک از استاد شهریار، خیابان ابوریحان، خیابان رازی، خیابان دانشگاه ـ خیابان ۱۲ فروردین ـ خیابان منیری جاوید از دکتر لبافی نژاد به سمت شمال تا خیابان انقلاب.

ج) محدوده های ممنوعیت توقف و پاکسازی معابر:

۱• بزرگراه جناح از میدان آزادی تا فلکه دوم صادقیه در هر دو مسیر.

۲• جاده مخصوص از میدان آزادی تا پل اکباتان در هر دو مسیر.

۳•بزرگراه آیت اله سعیدی از میدان آزادی تا میدان فتح در هر دو مسیر.

۴• خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان فردوسی و در ادامه تا میدان امام حسین(ع) در هر دو مسیر.