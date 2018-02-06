کمیته راهبردی برای نظارت روی خدمات درمانی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامش کریمیان ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کمیته راهبردی هزینه های درمانی زیر نظر دانشکده پزشکی در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان داشت: با تشکیل این کمیته نظارت بهتری بر روی خدمات درمانی داشته باشیم.
مدیر دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱۴ میلیارد تومان پرداختی به بیمارستانها داشتهایم، اضافه کرد: افزایش هزینهها منجر به عقب افتادن پرداختیها شده است.
وی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر افزود: در این شورا تشکیل کمیته راهبردی هزینههای درمانی زیر نظر دانشکده پزشکی در دستور کار قرار گرفت تا بتوان نظارت بهتری بر روی خدمات درمانی داشته باشیم.
کریمیان گفت: مطالبات پزشکان از اردیبهشت ماه ۹۶ پرداخت شده است البته افزایش هزینههایی را داشتیم که در آینده این مطالبات نیز پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، افزود: این در حالی است که مدیریت درمان بیمه استان اصفهان در مجموع به مراکز درمانی دانشگاهی و عادی ۶۵۵ میلیارد تومان بدهکار است که بخشی از این بدهی متعلق به سال ۹۵ است.
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