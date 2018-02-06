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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

بیانیه بعبدا بر مقابله با تهدیدات اسرائیل ضد لبنان تاکید کرد

بیانیه بعبدا بر مقابله با تهدیدات اسرائیل ضد لبنان تاکید کرد

در نشست سه جانبه میان میشل عون، نبیه بری و سعد حریری که در کاخ بعبدا برگزار شد بر لزوم مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و نیز ضرورت وحدت ملی لبنان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، میشل عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: تهدیدات دشمن اسرائیلی به مثابه نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تهدید مستقیم علیه ثبات منطقه است.

دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه ای پس از نشست عون با نبیه بری رئیس پارلمان و سعد حریری نخست وزیر لبنان اعلام کرد: در این نشست سه جانبه؛ تهدیدات اسرائیل ضد حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی که در عزم رژیم صهیونیستی برای کشیدن دیوار در مرزهای جنوبی لبنان و در نقاط خط آبی و نیز ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره مالکیت بر بلوک شماره ۹  منطقه ویژه اقتصادی همزمان با شروع مناقصه از سوی لبنان برای حفاری نفت و گاز در آن نمایان شده است، بررسی شد.

سه طرف در این نشست بر ادامه اقدامات منطقه ای و بین المللی به منظور ممانعت احداث دیوار از سوی رژیم اسرائیل در داخل مرزهای لبنان و مقابله با تعدی به ثروتهای گازی و نفتی در آبهای منطقه ای لبنان تاکید کردند و اینکه شورای عالی دفاع تصمیمات لازم را با هدف مقابله با این تعدی ها به عمل آورد.

ریاست جمهوری لبنان بیان کرد: درباره اوضاع داخلی نیز بر لزوم پایبندی به منشور وفاق ملی با هدف حفظ وحدت ملی و همزیستی و عدم اجازه به هر تهدیدی که صلح داخلی و ثبات کشور را تهدید کند و فراهم آوردن فضای سیاسی و امنیتی مناسب برای برگزاری انتخابات بهار سال  آینده تاکید شد.

از سوی دیگر نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز نشست را مفید و ثمر بخش توصیف کرد.

کد مطلب 4221419

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