بیانیه بعبدا بر مقابله با تهدیدات اسرائیل ضد لبنان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، میشل عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: تهدیدات دشمن اسرائیلی به مثابه نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تهدید مستقیم علیه ثبات منطقه است.

دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه ای پس از نشست عون با نبیه بری رئیس پارلمان و سعد حریری نخست وزیر لبنان اعلام کرد: در این نشست سه جانبه؛ تهدیدات اسرائیل ضد حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی که در عزم رژیم صهیونیستی برای کشیدن دیوار در مرزهای جنوبی لبنان و در نقاط خط آبی و نیز ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره مالکیت بر بلوک شماره ۹ منطقه ویژه اقتصادی همزمان با شروع مناقصه از سوی لبنان برای حفاری نفت و گاز در آن نمایان شده است، بررسی شد.

سه طرف در این نشست بر ادامه اقدامات منطقه ای و بین المللی به منظور ممانعت احداث دیوار از سوی رژیم اسرائیل در داخل مرزهای لبنان و مقابله با تعدی به ثروتهای گازی و نفتی در آبهای منطقه ای لبنان تاکید کردند و اینکه شورای عالی دفاع تصمیمات لازم را با هدف مقابله با این تعدی ها به عمل آورد.

ریاست جمهوری لبنان بیان کرد: درباره اوضاع داخلی نیز بر لزوم پایبندی به منشور وفاق ملی با هدف حفظ وحدت ملی و همزیستی و عدم اجازه به هر تهدیدی که صلح داخلی و ثبات کشور را تهدید کند و فراهم آوردن فضای سیاسی و امنیتی مناسب برای برگزاری انتخابات بهار سال آینده تاکید شد.

از سوی دیگر نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز نشست را مفید و ثمر بخش توصیف کرد.