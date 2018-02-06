روسای ۹ دانشگاه انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای شورا خواستار توجه ویژه مجلس شورای اسلامی نسبت به حقوق و مزایا و نقش مهم اساتید و اعضای علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور شدند.

در جلسه عصر سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر یعقوب محمدی‌فر به ریاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر ابراهیم صالحی عمران به ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دکتر علی‌اصغر مولوی به ریاست دانشگاه حکیم سبزرواری، دکتر مهناز ملانظری به ریاست دانشگاه الزهرا، دکتر حمید نادگران به ریاست دانشگاه شیراز، دکتر محمدرضا زمانی به ریاست دانشگاه پیام‌نور، دکتر سید محسن نجفیان به ریاست دانشگاه زنجان، دکتر علی بهادر به ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر ارسلان خالدی‌فرد به ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انتخاب شدند.