صادرات از گمرک زنجان ۷۰درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی، افزود: قانون وظایفی را برای گمرک در نظر گرفته و قوانین در حوزه واردات و صادرات باید توسط گمرک به‌صورت جدی دنبال شود.

وی اظهار کرد: ۴۰ قانون وجود دارد که باید در گمرک اجرا شود و قانون امور مالیاتی، قانون مبارزه با کالای قاچاق ازجمله این قوانین است.

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: طی ۱۰ ماه گذشته ۲۶۶ میلیون دلار میزان صادرات از گمرک استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است که این میزان صادرات ازنظر وزنی ۱۳۰ هزار تن بوده ازنظر وزنی ۴۷ درصد افزایش دارد.

احمدی تأکید کرد: طی این بازه زمانی میزان واردات از گمرک استان ۲۷۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد دارد.

وی افزود: این میزان واردات ازنظر وزنی ۲۶۴ هزار تن بوده که ۱۱۷ درصد رشد دارد.

مدیرکل گمرک استان زنجان به رشد درآمدی گمرک استان زنجان اشاره کرد و گفت: درآمد گمرک استان زنجان در سال جاری معادل یک هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال بوده و این میزان درآمد ۵۱ درصد نسبت به درآمد سال گذشته گمرک رشد دارد.

احمدی ترکیه، عراق، چین، افغانستان، هند، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، کره و تایوان را کشورهای هدف صادرات استان زنجان اعلام کرد و افزود: شمش سرب، شمش روی، دستمال سفره کاغذی، رومیزی، رب گوجه فرنگی، خرما، کشمش، خامه، پنیر، کره، پوشک بچه جزو کالاهای عمده صادراتی استان زنجان است.

وی افزود: ترکیه، آلمان، ایتالیا، ایالات‌متحده آمریکا، چین، بلژیک ازجمله کشورهایی است که کالاهای آنها به گمرک استان زنجان وارد می‌شود و انواع ماشین‌آلات، پودر قالب‌گیری، پارچه نبافته، نوارچسب ویژه پوشک بچه، نخ نخ پلی آمید، مصنوعات پلاستیکی، برق‌گیر، باطری، خاک روی، آکریلیک و الیاف سنتتیک کالاهای وارداتی به استان است.