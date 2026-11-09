حسین اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار ارسال و توزیع گوشت مرغ در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، مجموع گوشت مرغ آماده طبخ ارسال‌شده از مازندران به پایتخت به ۵۷۲ هزار و ۴۷۱ کیلوگرم رسیده است.

وی افزود: از این میزان ۲۶۷ هزار و ۹۳۶ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به شبکه توزیع تهران اختصاص داشته که شامل ۱۶۳ هزار و ۶۹۹ کیلوگرم برای میادین و ۱۰۴ هزار و ۲۳۷ کیلوگرم برای فروشگاه‌های پایتخت بوده است.

اسلامی با اشاره به میزان مرغ زنده ارسال‌شده به کشتارگاه‌های تهران بیان کرد: در این بازه زمانی ۱۳۸ هزار و ۴۲۵ قطعه مرغ زنده از مازندران به کشتارگاه‌های تهران منتقل شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در بازار داخلی استان را نیز ۳۴۱ هزار و ۵۹۳ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این آمار با احتساب فرآیند قطعه‌بندی و محصولات شرکت کاله برآورد شده است.

وی با بیان اینکه تأمین بازار تنها به تولید و توزیع داخل استان محدود نمی‌شود، افزود: بخشی از مرغ آماده طبخ از طریق استان‌های همسایه از جمله گلستان و گیلان و همچنین شبکه فروشگاهی افق کوروش در سطح مازندران توزیع می‌شود.

اسلامی در ادامه از ارسال محموله‌های دیگر به مقصد استان‌های کشور خبر داد و گفت: در راستای تأمین نیاز بازار سایر مناطق کشور ۱۰۴ هزار و ۳۶۰ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۳۴ هزار و ۵۰ قطعه مرغ زنده از ظرفیت تولیدی مازندران به سایر استان‌ها ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مرغ زنده ارسالی به سایر استان‌ها ۳۰ هزار و ۵۰ قطعه به مقصد استان سمنان و چهار هزار قطعه به مقصد استان گلستان ارسال شده است.