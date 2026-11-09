به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر آیت الله وحید خراسانی در پی ترخیص این مرجع تقلید از بیمارستان به این شرح است:



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

"اللّهمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ ابیها وَ بَعلِها و بَنیها وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها بِعَددِ ما احْاطَ بِه عِلْمُکَ"



در پی بستری‌شدن حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی مدّظلّه‌العالی در بیمارستان، جمع کثیری از مؤمنان و ارادتمندان ایشان در داخل و خارج از کشور، با دعا و برپایی مجالس توسل، به‌ویژه توجه به ساحت حضرت صدیقه‌کبری سلام‌الله‌علیها، در این ایام منتسب به آن حضرت، شفای معظم‌له را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.

به لطف و رحمت بی‌کران خداوند متعال، عنایات حضرات اهل‌بیت علیهم‌السلام و برکت این دعاها و توسلات، معظم‌له پس از بررسی‌های پزشکی از بیمارستان مرخص شده و به منزل مراجعت کرده‌اند.



از عموم مؤمنین، ارادتمندان و مقلدان معظم‌له، شخصیت‌های کشوری و همه بزرگوارانی که با دعا و توسل، تماس تلفنی، ارسال پیام و یا اظهار تمایل برای عیادت، نسبت به ایشان ابراز محبت نموده و جویای احوال شریفشان شدند، مراتب تشکر و امتنان را اعلام می‌داریم.

از درگاه خداوند متعال، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، برای همگان سلامت، عافیت و حُسن عاقبت و برای تمامی بیماران، شفای عاجل و کامل مسئلت داریم.

همچنین از اهتمام پزشکان، پرستاران و تلاش‌های دیگر اعضای کادر درمان و پرسنل بیمارستان صمیمانه قدردانی نموده و از خداوند کریم، برای این عزیزان، اجر جزیل، سلامت، عزت و توفیق روزافزون خواستاریم.



همچنان از عموم مؤمنان درخواست می‌کنیم، معظم‌له را از دعای خیر خویش بهره‌مند سازند و دوام سلامت و عافیت ایشان را از درگاه پروردگار متعال مسئلت فرمایند.