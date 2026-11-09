به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به کوشش مهدی قزلی و با همراهی مؤسسه مدرسه نوشتن تدوین شده و انتشارات به‌نشر آن را همزمان با هفته کتاب منتشر می‌کند.

«رستاخیز آه» به دنبال ارائه تصویری یکدست و جامع از زندگی و شخصیت رهبر شهید نیست؛ بلکه از دریچه روایت‌های گوناگون، لحظه‌هایی از زندگی، خاطرات، برداشت‌ها و واکنش‌های افرادی را ثبت می‌کند که هر یک به شکلی با ایشان و واقعه شهادت و تشییع مواجه شده‌اند.

در این مجموعه، نویسندگان لزوماً کسانی نیستند که سال‌ها در کنار رهبر شهید بوده یا مسئولیتی در ارتباط با ایشان داشته‌اند؛ هر کدام از منظر تجربه و دریافت شخصی خود به روایت این واقعه پرداخته‌اند.

در میان روایت‌های کتاب، خاطرات و تجربه‌های فردی تا حال‌وهوای مردم در روزهای پس از شهادت و حضور در مراسم تشییع به قلم نویسندگان همچون سید روح‌الله حسینی، محسن مومنی‌شریف، سید عطاءالله مهاجرانی، سید حمیدرضا قادری، مرضیه اعتمادی و... دیده می‌شود. هر روایت بخشی از این تجربه مشترک را بازتاب می‌دهد و در کنار روایت‌های دیگر، تصویری چندوجهی از فقدان و واکنش‌های فردی و جمعی به آن شکل می‌گیرد.

مهدی قزلی در پیشگفتار کتاب، به روند شکل‌گیری این مجموعه و انتخاب عنوان آن اشاره می‌کند. به توضیح او، واکنش افراد به خبر شهادت و فقدان رهبر شهید، با وجود تفاوت‌ها، مسیری مشابه از بهت و درماندگی و حسرت و اندوه تا خشم و حرکت داست. این احساس‌ها در نهایت به آهی مشترک تبدیل شدند که در مراسم تشییع، جلوه‌ای جمعی یافت و عنوان «رستاخیز آه» از همین معنا گرفته شد.

قزلی در این مجموعه تلاش کرده است صدای مستقل نویسندگان حفظ شود و روایت‌های متفاوت، بدون یکسان‌سازی، در کنار یکدیگر قرار گیرند. حاصل این کار، ثبت مجموعه‌ای از نگاه‌ها و تجربه‌هاست که هر کدام گوشه‌ای از یک واقعه و بازتاب آن در حافظه جمعی را روایت می‌کنند.

کتاب «رستاخیز آه» در ۳۰۴ صفحه، قطع رقعی از سوی انتشارات به‌نشر به زودی منتشر می‌شود.