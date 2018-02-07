سارق مسلح شب های دشتی در کمتر از ۵ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار خلیل واعظی اظهار داشت : نیمه شب ۱۶ بهمن ماه فردی با تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ عنوان داشت تلمبه خانه کشاورزی وی در یکی از بخش های شهرستان دشتی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است.

وی گفت: با حضور افسران پلیس و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد سارق با پوشاندن سر و صورت خود و با استفاده از یک قبضه اسلحه چندین کیسه غذای طیور و مقداری ابزار و آلات تلمبه کشاورزی را با استفاده از یک دستگاه خودرو بدون پلاک به سرقت برده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد : تیم عملیاتی پلیس پس از بررسی های اطلاعاتی و پلیسی و تحقیقات گسترده میدانی کمتر از ۵ ساعت پس از سرقت ،هویت سارق را شناسایی کرد.

سردار واعظی تصریح کرد: در مرحله بعدی مخفیگاه این سارق که غیر بومی آن منطقه بود شناسایی و سپس تیم عملیاتی پلیس با آمادگی و هوشیاری کامل این محل را به محاصره در آورد.

این مقام ارشد پلیس اظهار داشت: با ورود پلیس به مخفیگاه ، متهم که غافلگیر شده بود هنگامی که قصد فرار داشت بلافاصله دستگیر شد.

وی عنوان کرد: از مخفیگاه این متهم یک دستگاه خودرو بدون پلاک، یک دستگاه موتورسیکلت، یک قبضه اسلحه شکاری و مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شد.

سردار واعظی با بیان اینکه سرعت عمل پلیس در شناسایی و دستگیری این سارق فرصت مخفی کردن اموال مسروقه را از وی سلب کرد اظهار داشت: این متهم که ۱۹ فقره سابقه کیفری دارد ضمن اعتراف به بزه ارتکابی برای تحقیقات تکمیلی همچنان در اختیار پلیس است.