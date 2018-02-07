سازمان تامین اجتماعی به ادعای سوابق بیمه شدگان رسیدگی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کریمی گفت: ارتباط بیمه ای و پرداخت حق بیمه ملاک اصلی ارائه خدمات به بیمه شدگان است و برای اینکه سوابق ایجاد شوند باید حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی افزود: افرادی که برای کارفرمایی کار می کنند و به اصطلاح بیمه شده اجباری هستند باید کارفرما سهم خود و کارگر را محاسبه کند و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و با پرداخت حق بیمه برای کارگرانی که فهرست آنها در اختیار این سازمان قرار می گیرد سابقه ایجاد می شود.این سوابق در بانکهای اطلاعاتی تامین اجتماعی نگهداری می شود و در زمان مقرر بازنشستگی، بیماری و سایر خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

کریمی در پاسخ به سئوالی در مورد تکلیف کارگرانی که برای کارفرما کار کرده اند و حق بیمه برای آنها پرداخت نشده و محاسبه سابقه بیمه ای این افراد گفت: کارفرمایان باید حق بیمه کارکنان را پرداخت کنند، اما اگر کوتاهی در این زمینه از سوی کارفرمایان انجام گیرد، سازمان تامین اجتماعی از طریق شکایتی که کارگر در خصوص ادعای سابقه انجام می دهد به درخواست های آنها در کمیته هایی رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه کارگران برای ادعای سابقه باید با همراه داشتن مدارک لازم به آخرین شعبه بیمه پردازی مراجعه کنند، ادامه داد: در این صورت کارگران مدارکی مانند فیش حقوقی، حکم کارگزینی، فهرستی از پرداخت کارفرما به بانک و هر مدرکی که اثبات می کند برای کارفرمایی کار کرده اند و کارفرما در پرداخت حق بیمه قصور کرده را و همچنین مشخصات کارگاه و کارفرمای مورد نظر و ایامی که حق بیمه پرداخت نشده را شعبه و ارائه کنند تا کمیته های رسیدگی به ادعای سوابق کارگران تشکیل شود.

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون کارفرمایان را ملزم کرده است سر موعد مقرر حق بیمه کارکنان پرداخت کنند و اگر این تکلیف از سوی کارفرمایان انجام نشود کارکنان در هر زمان ممکن می توانند در خصوص ادعای سابقه شکایت خود را مطرح کنند.

کریمی با اشاره به زمان تایید و یا رد ادعای سابقه بیمه اظهار داشت: مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی ظرف ٢ ماه رسیدگی و پاسخ خود را در مورد پذیرش یا رد ادعای سابقه اعلام کند. در صورت تایید، موضوع به کارفرما برای پرداخت حق بیمه مورد نظر ابلاغ می شود.

وی در خصوص خلا سوابق بیمه ای گفت: افرادی را که در برهه هایی اشتغال نداشته اند و میان سوابق بیمه ای آنها خلا ایجاد شده است، برای این افراد سابقه ایجاد نمی شود فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مور نظر سابقه ایجاد می کنیم.

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه قانون صرفا در یک مورد که بیمه شده اشتغال نداشته و همچنین حق بیمه پرداخت نکرده، مجوز ایجاد سوابق را داده است، افزود: اگر افرادی به سن ٦٠ سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و می خواهند بازنشسته شوند، می توانند تا مرز ١٠ سال، با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده، با ١٠ روز حقوق بازنشسته شوند.

کریمی گفت: بیمه شدگان زمانی که اشتغال ندارند با انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی، بیمه پردازی خود را داشته باشند تا بین سوابق بیمه ای آنها خلا ایجاد نشود.

وی الکترونیکی کردن پرونده های بیمه شدگان را از اقدامات ارزشمند سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: برای حذف انتقال فیزیکی اوراق و پیشگیری از هر گونه آسیب احتمالی، تمامی پرونده های بیمه شدگان الکترونیکی می شود و در حال حاضر برای بیمه شدگان جدید، پرونده الکترونیکی صادرمی شود.

کریمی افزود: در حال حاضر الکترونیکی کردن پرونده های بیمه شدگان در حد مطلوبی انجام و میلیونها برگ پرونده های بیمه شدگان اسکن شده است و در برخی شعب این کار به اتمام رسیده است و در دیگر شعب در حال انجام است.

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی توصیه کرد: بیمه شدگان برای رصد سوابق بیمه ای خود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان مراجعه و سوابق خود را از نظر کارکرد و دستمزد کنترل کنند.