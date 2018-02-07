۲۵۸۳ واحد مسکن مهر در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح همزمان دو هزار و ۵۸۳ واحد مسکن مهر استان کرمان اظهار داشت: در مجموع در شمال و جنوب استان کرمان ۵۰ هزار واحد مسکن مهر وجود دارد.

علی حاجی زاده عنوان کرد: در حوزه شمال استان کرمان تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر تاکنون تحویل داده شده که با افتتاح امروز در مجموع به ۲۴ هزار واحد می رسد.

حاجی زاده بیان کرد: دو هزار واحد مسکن مهر دیگر نیز آماده شده و در حال انجام عملیات محوطه‌سازی و انشعابات هستند، که ان شاءالله در مراحل بعدی به بهره برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به اینکه عمدتا ساخت‌وساز مسکن مهر در استان کرمان در قلب تعاونی‌ها مسکن است، ابراز داشت: ۳۰ پروژه مسکن مهر طی تفاهمنامه‌های سه‌جانبه انجام شده است و امیدواریم، سال آینده بتوانیم، باقی مانده مسکن‌ها را تکمیل و تحویل دهیم و جشن اختتامیه مسکن مهر را در استان برگزار کنیم.

حاجی زاده عنوان کرد: به دلیل اینکه در بعضی از تعاونی های مسکن مشکلاتی داریم یک تعداد پرونده قضائی در داگستری استان تشکیل شده که امیدواریم به زودی حل و فصل شوند و به چرخه تکمیل باز گردند.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان بیان کرد: مشکلاتی در زمینه خدمات زیربنایی داریم‌ که امیدواریم با تأمین منابع ملی کار به انجام برسد و این مشکل حل شود.

وی بیان کرد: در حوزه خدمات روبنایی در مسکن های مهر اقداماتی انجام شده و کار ساخت ۱۰ مسجد را شروع کرده ایم که هفت باب آن به بهره‌برداری رسیده و سه مسجد دیگر در حال ساخت است که کمبود اعتبار داریم.

حاجی زاده گفت: درزمینه خدمات روبنایی علاوه بر مساجد در تفاهمنامه مشترک با اداره کل نوسازی مدارس، قرار بود، شش مدرسه در سطح استان ساخته شود که متاسفانه نوسازی مدارس تا به امروز نتوانست تأمین اعتبار کند و از سه مدرسه که ما تعهد ساخت آن را داده بودیم دو مدرسه تکمیل شده و دیگری ۶۰ درصد پیشرفت فزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه تعدادی خدمات تجاری در مسکن‌های مهر استان کرمان احداث کرده ایم، بیان داشت: با مشکلاتی در زمینه ساخت درمانگاه و مکان‌های ورزشی مواجه هستیم و نتوانستیم با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی و اداره کل ورزش و جوانان استان به توافق برسیم.

مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به اینکه پروژه‌ای که امروز در شهر کرمان افتتاح شد از تفاهمنامه‌های سه‌جانبه است، افزود: این پروژه شامل ۱۷۶ واحد در دو بخش ۸۰ و ۹۶ واحدی است که از سال ۹۰ عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.