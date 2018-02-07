به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز دهه فجر، پروژه بهسازی و احداث باند دوم محور تویسرکان- کنگاور در قطعه اول و دوم با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندارهمدان، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار تویسرکان و مسئولین راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه وشهرسازی استان همدان در این مراسم گفت: این پروژه با هدف افزایش رضایت مندی مردم منطقه، افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور انجام شد.

حبیب نادیان رفیع افزود: اجرای بیس و آسفالت در این محور به طول ۱۵ کیلومتر به اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: برای اتمام این پروژه اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در رابطه با مشخصات این پروژه گفت: در این پروژه تعداد ۴۰ دستگاه ابنیه فنی، ۱۲۹ هزار و ۲۲۸ مترمکعب خاکریزی، ۵۶ هزار و ۷۱۷ متر مکعب زیر اساس، ۳۸ هزار و ۷۱۳ متر مکعب اساس و ۴۴ هزار و ۲۶۵ تن آسفالت ریزی انجام شده است.

همزمان با این پروژه، عملیات اجرایی قطعه سوم احداث باند دوم محور تویسرکان- کنگاور به طول ۴.۵ کیلومتر و با اعتبار مورد نیاز ۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.

