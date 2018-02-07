قرارگاه خاتم الانبیاء ۳۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله عبداللهی چهارشنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: یکی از تاکیدات فرمانده سپاه پاسداران این است که وضعیت کشور به گونه ای است که همه باید با یک روحیه جهادی، انقلابی و اعتقادی و برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری تمام تلاش و کوشش خود را در راه نظام جمهوری اسلامی انجام دهیم تا بتوانیم در زمینه بحث اشتغال به دولت ها کمک کنیم.

وی گفت: امروز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء موتور محرک سازندگی در کشور و بازوی توانمند اجرایی همه دولت‌ها و خارج از همه حاشیه ها بوده است. با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی که در هر دوره وجود داشته تا جایی که توانستیم در کشور فعالیت کرده ایم.

عبداللهی تاکید کرد: امروز در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در ۱۰ عرصه بزرگ در کشور فعالیت داریم و اگر حضور قرارگاه در عرصه های مختلف نبود امروز ما به طور قطع و یقین مشکلات زیاد داشتیم.

وی بیان کرد: قرارگاه خاتم الانبیاء در حوزه نفت و گاز به ویژه در زمینه بنزین توانست جلوی واردات را بگیرد و امیدواریم ان شاء الله تا پایان سال بتوانیم به مرحله صادرات بنزین برسیم.

فرمانده قارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با اشاره به اینکه امروزه چالش ها و تنش های زیادی در بحث آب در کشور داریم، تصریح کرد: از ۴۵ میلیارد متر مکعب مخازنی آبی که در کشور ساخته شد، ۲۵ میلیارد متر مکعب و ۶۲ سد توسط قرارگاه خاتم در کشور ساخته شده است.

عبداللهی با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجر در استان کرمان دارد، افزود: در حوزه آّب پنج پروژه بزرگ، در حوزه صنعت کارخانه احیاء، کارخانه فولاد و همچنین کارخانه کنسانتره مس در دره آلو و در حوزه شهری شش پروژه بزرگ در حال اجر داریم.

وی بیان کرد: در حوزه پروژه های شهری قرارگاه خاتم برخی گلایه ها از روند اجرایی این پروژه ها وجود دارد و امشب از دو پروژه در سطح شهر کرمان بازدید کردیم که پیشرفت فیزیکی خوبی داشتند و ما یکسری مشکلات و مسائلی داریم که باید اینها هم در نظر گرفته شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ۳۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و از این میزان سهم استان کرمان بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اما امیدواریم این مشکلات با تلاش و یک فکر اساسی توسط استاندار، شورا شهر و شهردار کرمان حل شود تا سفره پروژه های شهری جمع شود و امیدواریم تا قبل از سال با تامین مالی پروژه های بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی جمع شوند.

عبداللهی با اشاره به اینکه در زمینه احیاء زمین های کشاورزی منطقه رودبار جنوب کارهای اساسی انجام شد، افزود: به دلیل نفوذ آب شور به چاه های این منطقه تبدیل به آب تلخ شده بود که با احیاء و باسازی کامل این چاه ها جداره های شور را مسدود و پنج چاه احیاء شده که می توانند ۲۵۰ هکتار را آبیاری کنند.

وی گفت: قرارگاه خاتم در زمینه اسکان مردم محروم رودبار جنوب ۵۰ واحد مسکونی ساخت و امروز با حضور فرمانده سپاه انقلاب اسلامی این واحدها افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد.

عبداللهی تصریح کرد: یکی از ویژگی های استان کرمان وجود وحدت در بین مردم و مسئولان است و امیدواریم استاندار کرمان به اهداف عالیه خود در جهت بزرگ و اشتغال به حق مردم دست پیدا کند.