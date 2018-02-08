امام خمینی (ره) گفتمان اسلام ناب را زنده کرد

به گزارش خبرنگارمهر، جواد کریمی قدوسی چهارشنبه شب در مراسم گرامی داشت سال روز عملیات غرورآفرین والفجر ۸ در محل مصلی امام خمینی(ره) گناباد اظهار کرد: تحول انقلاب اسلامی نقطه عطفی در حوادث زمانه بوده است و آثار این انقلاب آنقدر زیاد بوده که سال ها برای ذکر آن نیاز به زمان داریم.

وی افزود: انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی بوده و عظمت آن نیز به اسلام برمی گردد و بدانید که انقلاب اسلامی ایران تجدید و احیای انقلاب صدر اسلام بوده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: خطراتی که در این ۴۰ سال از انقلاب ایران را تهدید کرده برای هر کشور دیگری تغییر ایجاد می کرد و آن ملت را بر زمین می زد ولی انقلاب ایران این خطرات را به سلامت پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به زحماتی که برای این انقلاب کشیده شده است عنوان کرد: از ۱۵ خرداد ۴۲ تا سال ۵۷ جهان متعجب از نهضت ایران بود و این به وجود نیامد مگر با ویژگی هایی که ایرانیان داشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: سبک زندگی غربی را نمی توان به این ملت وارد کرد زیرا با گفتمان انقلاب همسویی ندارد و هیچ کس در این کشور حق ندارد گفتمانی را درست کند بلکه باید در راستای گفتمان ناب اسلام و تقویت آن قدم بردارد.

وی افزود: بدانید تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در این ملت موج می زند هیچ کس نخواهد توانست آن را شکست دهد و اگر شاهد فتنه ۸۸ بودید دلیل آن به رفتارهای اشتباه ما مسئولین باز می گردد و اگر سردمداران فتنه میل به قدرت و ثروت نمی کردند فتنه رقم نمی خورد.

کریمی قدوسی اظهار کرد: از برکت این نظام و رهبری است که در کشورهای اطراف ما انبارهای تجهیزات نظامی آماده ضربه زدن به ایران است ولی امروز فهمیده اند که هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز جامعه متاثر از مشکلات و به خصوص رکود اقتصادی و بیکاری است و این درحالی است که زیرساخت های قوی داریم و تولید هم به اندازه کافی صورت می گیرد ولی هنوز دچار مشکل هستیم.

کریمی قدوسی راهکار برطرف شدن مشکلات جامعه را اجرای شعار سال یعنی اقدام و عمل دانست و افزود: در کشور مشکل تولید و فروش نداریم و مشکل اصلی ما برگشت نکردن پول به کشور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: گمرک امسال به صورت رسمی اعلام کرده ۲۰ درصد افزایش واردات داشته ایم این یعنی به همین میزان تولید در کشور کم شده است.

وی افزود: یکی از برترین شاخصه های انقلاب مبارزه با استکبار جهانی بوده و امروز تصمیم ایران پاک کردن بلادهای اسلامی از آمریکا است.